Под Вологдой столкнулись два поезда

В ночь на 19 октября на железнодорожной станции Лоста в Вологодской области маневровый тепловоз столкнулся с грузовым поездом, передает РИА Новости. В результате с рельсов сошли шесть цистерн.

Информации о пострадавших не поступало. "Движение пассажирских поездов организовано по свободным путям с интервалом десять минут", – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.