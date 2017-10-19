Под Вологдой столкнулись два поезда

В ночь на 19 октября на железнодорожной станции Лоста в Вологодской области маневровый тепловоз столкнулся с грузовым поездом, передает РИА Новости. В результате с рельсов сошли шесть цистерн.
Информации о пострадавших не поступало. "Движение пассажирских поездов организовано по свободным путям с интервалом десять минут", – говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
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