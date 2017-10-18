Настоятельница монастыря сгорела заживо под Псковом

В Псковской области при жутких обстоятельствах погибла настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря Анна Ткач. Она скончалась в результате столкновения Nissan Terrano с микроавтобусом Mercedes.

Авария произошла 17 октября на 278-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель в районе деревни Подборовье. Предварительно известно, что Nissan, в котором было четверо человек, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным такси Mercedes. В микроавтобусе находились семь человек.

Когда внедорожник загорелся, трое человек смогли выбраться, но Анна Ткач оказалась заблокирована и погибла. У пятерых, ехавших в микроавтобусе, диагностированы ушибы и ссадины. Женщину-водителя Nissan и одну из ее пассажирок доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает "Интерфакс".

Настоятельница Творожковского Свято-Троицкого монастыря как будто знала, что с ней случится несчастье. "Вместе с монахинями она направлялась на День ангела владыки Евсевия. Выезжали поздно, потому что до последнего матушка, как я слышал, упорно не хотела ехать, словно предчувствовала беду", – цитирует отца Рафаила, клирика храма Петра и Павла поселка Бежаницы газета "Курьеръ. Псков – Великие Луки". Погибшая монахиня Анна Ткач руководила монастырем с 2011 года.

Напомним, похожая трагедия произошла в Москве в июне этого года. На пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая столкнулись Gelandewagen и Kia. От мощного удара внедорожник отлетел в столб, после чего загорелся. Водитель не смог выбраться из охваченного пламенем автомобиля. Его тело нашли в выгоревшей дотла машине.