В Москве водитель Gelandewagen заживо сгорел после ДТП

В Москве на пересечении Ленинского проспекта и улицы Миклухо-Маклая столкнулись Gelandewagen и Kia. От мощного удара внедорожник отлетел в столб, после чего загорелся.
Водитель не смог выбраться из охваченного пламенем автомобиля. Его тело нашли в выгоревшей дотла машине, передает РЕН.
Предположительно, погибшему было 40 лет. В настоящее время его личность устанавливается.
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