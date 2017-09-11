Трехкратная чемпионка мира сгорела заживо в ДТП

Трехкратная чемпионка мира по бодибилдингу сгорела заживо в жутком ДТП. Авария произошла в тот момент, когда аргентинская спортсменка ехала на турнир.

Чемпионка мира по бодибилдингу Алехандра Рубио направлялась в своей машине в Сантьяго-дель-Эстеро на соревнования. Вместе с ней ехали еще четыре спортсмена – Элиас Торрес, Гуадалупе Давид, Эмануэль Вильяльба и Даниэль Мотивиро.

Во время движения автомобиль Алехандры столкнулся с грузовиком. В результате аварии обе машины воспламенились. Все пятеро бодибилдеров сгорели заживо, передает Daily Mail.

Огонь так полыхал, что к моменту приезда спасателей от автомобиля Алехандры остался лишь остов. Водитель грузовика получил тяжелые травмы и с ожогами был госпитализирован. Останки спортсменов отправлены на судмедэкспертизу.

Кадры с места происшествия распространились по Сети. Судя по записи, у спортсменов практически не было шансов выжить.

Как отмечает издание, Алехандра Рубио являлась президентом Аргентинской ассоциации фитнеса и бодибилдинга, она трижды была признана самой сильной женщиной мира. Спортсменку считали фаворитом предстоящего турнира.