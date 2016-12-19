Как герой-пилот спас пассажиров Ил-18

Профессионализм командира самолета Ил-18, совершившего аварийную посадку в 30 километрах от поселка Тикси в Якутии, помог избежать жертв во время происшествия. Большинство из находившихся на борту 38 военнослужащих госпитализированы.

Совершавший плановый перелет из Канска (Красноярский край) в Тикси военно-транспортный самолет в 04:45 мск 19 декабря пропал с радаров. За штурвалом воздушного судна находился 44-летний командир Андрей Логвинов.

Своей жизнью находившиеся на борту военнослужащие обязаны именно его профессионализму. За плечами пилота – внушительный опыт. "Командир – опытный летчик, пилот первого класса… Пилот во внештатной ситуации сделал все, чтобы спасти пассажиров и экипаж, сумел посадить самолет в заснеженную тундру, избежать возгорания. Чудом никто не погиб", – цитирует источник в экстренных службах региона ТАСС.

Коллеги пилота-героя высоко оценили его мастерство. "Андрюха знал свой Ил до мельчайших деталей. Он настолько разобрался в механике судна, что, казалось, они с самолетом были одним целым", – цитирует сослуживцев Логвинова сайт "Комсомольская правда".

Самолет планировалось посадить в Якутии на аэродроме "Тикси". Однако незадолго до прибытия борт попал в сильнейшую бурю. Приземлить его в таких условиях было почти невозможно. Однако и развернуться уже не получилось бы.

В момент аварии командир выбрал идеальное место для посадки, направив самолет на пригорок, где не росли деревья. "Фюзеляж развалился на три части, также были отломлены крылья. Возгорания при падении, к счастью, удалось избежать. Все находившиеся на борту люди чудом выжили. С травмами их госпитализировали в больницу", – сообщает ГУ МЧС по Якутии.

Информацию о серьезных повреждениях самолета подтвердили в местной администрации. По словам главы Булунского района Якутии Игоря Кудряшова, при эвакуации пострадавших использовались гидроножницы. Как отметили пассажиры самолета, жесткой посадке Ил-18 предшествовал удар судна о землю.

"Среди тяжелораненых имеется четыре человека, у которых переломы позвоночника", – заявила замминистра здравоохранения республики Людмила Вербицкая. Состояние шести пострадавших военнослужащих оценивается как крайне тяжелое, еще 28 – как тяжелое. В Тикси направлены специалисты из Якутска: два реаниматолога, два хирурга, два нейрохирурга, два травматолога и два фельдшера.

Из Москвы к пострадавшим вылетел самолет Ил-76 ВКС России, на его борту - бригада высококвалифицированных врачей госпиталя имени Бурденко. Все пострадавшие будут доставлены из Якутии в военные госпитали Москвы и Петербурга. Также из Екатеринбурга в Тикси вылетело два военных самолета Ан-12 и Ту-134, из Хабаровска направлен самолет Бе-200 МЧС России.

Среди предварительных версий аварии выдвинуты две. Первая, озвученная якутскими властями, - сильный боковой ветер с порывами. Затем появилась информация, что причиной инцидента могла стать ошибка пилотирования. Военная прокуратура и следственный комитет организовали собственные проверки по факту аварийной посадки.