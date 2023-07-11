Караул, ограбили! Взломщики ворвались к матери певицы Бейонсе

В семье звезды Голливуда жуткий переполох. Певица Бейонсе не уберегла мать от страшной напасти.

Целое состояние попало в руки мошенников. 69-летняя жительница Калифорнии Тина Ноулз, мать певицы Бейонсе, стала жертвой чудовищного ограбления. Согласно информации таблоидов, взломщики ворвались домой к пожилой женщине в Лос-Анджелесе и вынесли оттуда сейф, где хозяйка держала более миллиона долларов (более 91 млн. руб. — Прим. ред.) и ювелирные изделия.

Караул, ограбили! Сообщается, что первым факт исчезновения хранилища заметил помощник потерпевшей. Это произошло в среду 5 июля. Однако детальные обстоятельства случившегося еще не раскрыты. TMZ передает, что на момент преступления мать певицы Бейонсе находилась в отъезде, то есть фактически не приглядывала за домом.

Мать певицы Бейонсе женщина успешная, что наверняка и вызвало интерес злоумышленников. Причем неприятности такого плана регулярно происходят с родителями знаменитостей.

Ранее Пятый канал сообщил, что отец российской актрисы из сериала "Глухарь" отдал мошенникам более 850 тысяч рублей. Неравнодушные россияне посоветовали артистке поддерживать близкий контакт с родителем во избежание повторных происшествий, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Порой и чрезмерное доверие к людям может привести к преступлениям. Не исключено, что мать певицы Бейонсе ограбили по чьей-то наводке. В России, например, житель Кузбасса рассказал о получении зарплаты знакомой, которая тайком вытащила у него банковскую карту с бумажкой, где был написан пин-код. В итоге корыстная особа получила штраф и условный срок, пишет сайт VSE42.RU. Не зря говорят: доверяй, но проверяй!