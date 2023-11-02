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Четверг 2 ноября

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Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз

Исследование: Большинство россиян арендовали жилье хотя бы один раз
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Свежее исследование, проведенное недавно, привлекло внимание к вопросу аренды жилья в России. Исследование показало, что значительное большинство россиян, а именно 63%, имели опыт аренды жилья хотя бы один раз в своей жизни.

Эти результаты свидетельствуют о том, что аренда жилья становится все более популярной и распространенной формой проживания среди населения России. Это может быть связано с различными факторами, такими как гибкость, доступность и возможность экономии денег.

Одной из причин, почему люди предпочитают арендовать жилье, является временный характер проживания в определенном месте, сообщает RT. Например, студенты, молодые специалисты или те, кто часто меняет место работы, предпочитают арендовать жилье, чтобы иметь возможность легко переехать, не связывая себя с долгосрочными обязательствами.

Кроме того, аренда жилья может быть более экономически выгодной альтернативой для тех, кто не может позволить себе покупку собственного жилья или не хочет связывать себя с ипотекой или кредитами. Аренда позволяет им наслаждаться комфортом и удобствами жилья, не тратя большие суммы денег на его приобретение.

Также аренда жилья может быть предпочтительной для тех, кто хочет испытать разные районы и типы жилья перед тем, как принять окончательное решение о покупке недвижимости. В целом, результаты этого исследования подтверждают, что аренда жилья становится все более популярной и распространенной практикой.

2 ноября 2023, 04:38
Фото: Pixabay.com
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