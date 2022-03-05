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Квартира по цене шести островов: Какое жилье присмотрела звезда "Американской истории ужасов"
Дилан Макдермотт известен по роли Бобби Доннела в нашумевшем сериале "Американская история". Накануне выяснилось, что он положил глаз на жилье в Верхнем Ист-Сайде. Выяснилось, которое имеет скандальную репутацию. Так, местные жители не были довольны стройкой, а для прохожих она вообще обернулась проблемами с передвижением.
Однако, по всей видимости, шпионил Дилан за квартирой вовсе не из-за этого. Дело в том, что жилье это является чуть ли не самым элитным во всем Нью-Йорке. Приобрести такую недвижимость мечтал бы каждый. Высота потолков квартиры превышает два метра, а ее площадь составляет сто двадцать метров. В главной спальне есть просторные шкафы и ванная комната с мраморным полом, а другие комнаты покрыты дубовым паркетом. Но это еще не все удобства. Так, у жителей дома есть возможность выхода на ландшафтную крышу, также в жилом комплексе расположен тренажерный зал, детская комната, паркова, кинозал и даже спа-салон для домашних питомцев.
Стоит такое удовольствие соответствующих денег. Так, покупка элитного жилья обойдется актеру практически в три миллиона долларов США. Если переводить в российскую валюту, что получится около трехсот миллионов рублей. Кстати, гораздо дешевле можно приобрести целый остров. Так, райский уголок на Багамских островах обойдется всего лишь в пятьсот тысяч долларов.
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