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Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки
Эксперты объяснили происходящее возможным ростом ставок. Так, в риелторской компании "Этажи" заявили, что не прекращали выдачу ипотеки по госпрограмме три из 18 банков, с которыми сотрудничает компания. Это Промсвязьбанк, Абсолют банк и "Сбер".
Эксперты рассказали, что в Сбербанке льготную ипотеку выдают лишь по уже одобренным заявкам, но новые не принимают. Приостановку связывают с ожиданиями пересмотра основных параметров ипотечной госпрограммы. Так, увеличение ставок прогнозируется до 12-13%.
Такая вероятность обсуждается властями и банковским сообществом. Такого же мнения придерживаются и в агентстве недвижимости "Метриум".
В трех крупных банках подтвердили намерения по изменению ставок по госпрограмме, но не назвали точные цифры. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сделал заявление о подготовке антикризисного плана.
Напомним, 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в России. Как объяснили в ЦБ, такое решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Это приведет к увеличению депозитных ставок до необходимых уровней и защитит сбережения граждан от обесценивания.
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