Карта Москва Подмосковье Новая Москва Санкт-Петербург
Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки

Новости

Названа причина приостановки выдачи льготной ипотеки

Ряд банков России приостановил выдачу кредитов по ипотечной госпрограмме под 7% годовых на новостройки.
прочитано 121 раз

Эксперты объяснили происходящее возможным ростом ставок. Так, в риелторской компании "Этажи" заявили, что не прекращали выдачу ипотеки по госпрограмме три из 18 банков, с которыми сотрудничает компания. Это Промсвязьбанк, Абсолют банк и "Сбер".

ПО ТЕМЕ

Эксперты: После повышения ключевой ставки квартиры дешеветь не будут

В России сохранят условия по выданным до повышения ставки кредитам

Банк России смягчит выдачу ипотеки – Набиуллина

Эксперты рассказали, что в Сбербанке льготную ипотеку выдают лишь по уже одобренным заявкам, но новые не принимают. Приостановку связывают с ожиданиями пересмотра основных параметров ипотечной госпрограммы. Так, увеличение ставок прогнозируется до 12-13%.

Такая вероятность обсуждается властями и банковским сообществом. Такого же мнения придерживаются и в агентстве недвижимости "Метриум".

В трех крупных банках подтвердили намерения по изменению ставок по госпрограмме, но не назвали точные цифры. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сделал заявление о подготовке антикризисного плана.

Напомним, 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5% до 20% годовых, что стало рекордом в России. Как объяснили в ЦБ, такое решение было принято в связи с возросшими девальвационными и инфляционными рисками. Это приведет к увеличению депозитных ставок до необходимых уровней и защитит сбережения граждан от обесценивания.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 2 марта 2022, 13:06 Источник: РБК ✓ Надежный источник

Выбираете новостройку?

Бесплатная справочная по новостройкам Москвы и Санкт-Петербурга, поможет сделать правильный выбор.

Оставьте свой номер телефона и профессиональный менеджер подберет Вам лучшую новостройку! Это удобно и бесплатно!

8 800 550 45 76 - Звонок по России бесплатный

Новости, аналитика

Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов Власти Польши начали захват недвижимости русских дипломатов

Обвиняют в нарушении закона

Известный рэпер покупает дом Робби Уильямса Известный рэпер покупает дом Робби Уильямса

Источник поделился подробностями

Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов Певица Адель купила дом Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов

Певица обзавелась новым имуществом

Страны ЕС могут арестовать имущество российских олигархов Страны ЕС могут арестовать имущество российских олигархов

Появились соответствующие заявления

© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+