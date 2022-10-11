На что чаще всего жалуются в новостройках

90% квартир сдаются с дефектами.



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До 90% квартир в новостройках сдаются с какими-либо нарушениями и недочетами, которые собственники обнаруживают при приемке жилья. Чаще всего жалобы застройщику связаны с повреждениями внешнего характера.



На первом месте по частоте жалоб оказались трещины и царапины, а также проступившая коррозия или плесень. Самое уязвимое место в квартире, судя по количеству обращений, — это окна. Также обнаруживаются физические повреждения дверей, пола, батарей и мелких деталей, например ручек.

Вторая самая распространенная проблема — кривизна покрытий, отклонение у подоконников, полов, стен, откосов по вертикали или горизонтали.

Регулярно поступают жалобы и на плохое качество работ. Плохая герметизация или затирка швов, криво уложенный ламинат или поклеенные обои и т.д.

Около 7% обращений связаны с наличием критических проблем, делающих квартиру практически непригодной для проживания – от неработающей тяги вентиляции до неправильно проложенной проводки.

При обнаружении проблем у будущего новосела есть несколько вариантов действий. Самый очевидный – это требовать, чтобы строительная компания устранила все недостатки до подписания акта приемки жилья. Обычно застройщику дается 45 дней на решение проблем.

Если с застройщиком не получается наладить диалог, а недостатки не критичные, то можно заняться ремонтом самостоятельно. А затем подать исковое заявление с требованием возместить понесенные расходы. В таком случае собственник подписывает акт приемки и дополнительно составляет документ, где фиксирует все обнаруженные недостатки. Или вместо иска можно попробовать договориться о предоставлении скидки на жилье.

Не стоит забывать про гарантию на новостройки. Она действует 3 года на инженерное оборудование и 5 лет на конструктив здания (перегородки, стены, фундамент).