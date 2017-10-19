РПЦ забрала здание студии "Союзмультфильм"

Росимущество передает Российской православной церкви Никольский храм, который был студией "Союзмультфильма". Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пристансков.

Соответствующее заявление чиновник сделал во время заседания комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, передает РИА ФАН со ссылкой на РИА Новости. Необходимый документ уже подписан.