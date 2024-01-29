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Понедельник 29 января

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На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России

На mos.ru появился раздел, посвященный выборам президента России
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На странице можно найти всю информацию о предстоящем голосовании.

На портале mos.ru появился раздел с информацией о выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Посетители узнают все о процедуре голосования и нововведениях.

Также на портале доступны адреса избирательных участков. В личном кабинете появился специальный сервис, который позволит москвичам выбрать удобную процедуру голосования.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. Дистанционное голосования будет доступно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Для этого необходима учетная запись на mos.ru и постоянная регистрация в Москве. Предварительной регистрации не потребуется.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин посетил избирательный штаб Владимира Путина в Гостином дворе и поставил подпись в его поддержку. Градоначальник отметил, что при поддержке президента Москва стала одним из лучших мегаполисов в мире.

29 января 2024, 18:22
Фото: Mos.ru
Mos.ru✓ Надежный источник

Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в выборах

Надежда Бабкина поддержала решение президента участвовать в выборах
Народная артистка РСФСР отметила большой опыт главы государства во внутренней и внешней политике. Певица Надежда Бабкина поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах президента в марте 2024 года.

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах

Собянин поставил подпись в поддержку Путина на выборах
Градоначальник посетил избирательный штаб президента в Гостином дворе. Мэр Москвы Сергей Собянин поставил подпись в поддержку кандидатуры Владимира Путина на президентских выборах.

Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году

Хоккеист Якушев поддержал выдвижение Путина на выборы в 2024 году
Двукратный олимпийский чемпион отметил, что глава государства уделяет большое внимание развитию спорта. Заслуженный мастер спорта по хоккею Александр Якушев поддержал решение Владимира Путина выдвигаться на выборы президента России в 2024 году.

Новый формат отчета мэра позволил горожанам оценить итоги развития Москвы

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Депутат МГД отметил большое количество программ, реализованных правительством столицы. Работа мэра Сергея Собянина и правительства Москва заслуживает самой высокой оценки, считает депутат Мосгордумы Александр Козлов.

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