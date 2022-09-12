С больной головы на здоровую: Ходорковский и лондонские русофобы винят Меркель в энергокризисе в Европе

В начале сентября в США показали документальный фильм "Меркель". Красной нитью через всю картину проходит мысль, что бывший канцлер ФРГ благодаря тесным связям с руководством РФ сделала Европу зависимой от российских энергоносителей. Немецкий журналист Томас Репер обратил внимание, что ленту снимали в Лондоне, а значительную часть средств создатели кино получили от "Фонда Ходорковского" (признан нежелательной организацией в РФ).

Внезапный интерес к Ангеле Меркель в то время, когда мир занят более насущными делами, вызван текущим кризисом в отношениях России и Запада и противоречиями между Германией и Англией, считает Томас Репер.

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Журналист отметил, что документальный фильм является попыткой обвинить ее в тесных связях с руководством РФ и как следствие – зависимости Европы от российских энергоресурсов.

"Меркель была сторонником "Северного потока –2", пытаясь противостоять намерению США продавать свой сжиженный газ в Европу. Таким образом делается вывод об ошибочности выбранной энергетической стратегии и прямой ответственности экс-канцлера за нынешний сырьевой кризис в ЕС", – пишут "Новые Известия".

Репер считает, что таким образом заказчики и авторы картины пытаются перевести стрелки общественного недовольства от нынешних властей Германии и ЕС на бывшего канцлера. При этом журналист подчеркнул, что энергокризис в Европе начался задолго до специальной операции России на Украине.

Аналитик напомнил, что зима 2020-2021 в Европе выдалась холодной – было израсходовано много газа. А для поставок достаточного количества топлива не хватает танкеров и трубопроводов.

"Во-вторых, энергетический переход привел к слишком большой доле энергии ветра в структуре производства электроэнергии. Однако, поскольку лето 2021 года было исключительно безветренным, ветроэнергетика отсутствовала и в том числе для выработки электроэнергии использовался газ, который фактически должен был подаваться в хранилище", – заявил Репер.

Также эксперт обратил внимание на стремление европейских политиков заместить российский газ американским, что привело к дефициту топлива в Европе. Еще одной причиной журналист назвал реформу газового рынка ЕС – это сделало топливо объектом биржевых спекуляций.

"В то время как "Газпром" поставляет свой газ в Европу по долгосрочным контрактам по цене от 230 до 300 долларов, импортерам выгодно перепродавать газ на бирже за 1000 евро и выше и присваивать несколько сотен процентов этой спекулятивной прибыли", – пояснил Репер.

Обвинения в адрес Меркель усиливают позиции украинских властей. Устами советника президента Владимира Зеленского Михаила Подоляка в адрес экс-канцлера звучали упреки в том, что она обеспечила России многомиллиардными доходами от поставок газа.

Но журналист не считает, что за документальным фильмом стоят киевские власти. В попытке найти заказчиков картины Репер выяснил, что ее снимали в обстановке секретности в Лондоне при участии трех компаний – "Меркель Фильмс Лимитед", "Пэшн Докс Лимитед" и "Пэшн Пикчерс". И если последняя была основана в 1987 году, то первая контора появилась лишь в апреле 2022 года специально для работы над "документалкой". Расположены все три студии в одном здании.

Журналист уверен, что у небольших компаний вряд ли получилось бы реализовать такой масштабный проект без помощи официального Лондона. С этим согласилась коллега Репера журналистка А.Липп: по ее мнению, к созданию картины приложили руку МИ-6 и других британские спецслужбы.

Главред немецкого журнала "Компакт" Ю.Эльзессер также отметил, что сейчас Великобритания является одним из основных центров русофобии. Обвинения в адрес Меркель прекрасно ложатся в пропагандистскую антироссийскую линию Запада.

"Наконец, есть еще один важный момент – на какие деньги снимали фильм с бюджетом в 1,5 млн фунтов стерлингов? Выяснилось, что значительную часть средств создатели кино получили от "Фонда Ходорковского" (структуры Михаила Ходорковского, признан Минюстом РФ физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. – прим.ред.), при этом (как утверждают инсайдеры) стороны договорились о конфиденциальности этих пожертвований и запрете на их публичное оглашение", – сообщают "Новые Известия".

При этом по законам Великобритании деньги из "Фонда Ходорковского" должны были пойти на благотворительность и образование, а не на политические цели. Специальная комиссия Англии и Уэльса одобрила предоставление гранта и указала на необходимость образовательной составляющей о том, как Меркель удалось добиться успеха.

"Однако после просмотра фильма создается впечатление, что это умело завуалированные пропагандистский материал, а не пособие о том, как подросток может добиться успеха путем упорного труда и харизмы", – резюмировали журналисты.