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Политика
В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников

В Сенате США сравнили антироссийские санкции с захватом заложников

Американский сенатор поставил под сомнение эффективность санкций против РФ.
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Накануне стало известно, что Сенат США отказался от проекта о санкциях против проекта "Северный поток – 2" (СП-2). Очевидно, американские законотворцы сочли их деструктивными. Республиканец Рэнд Пол сравнил эти ограничения с убийством захваченного заложника перед выдвижением условий. Мол, санкциями целесообразно лишь угрожать, в противном случае Вашингтон больше не сможет оказывать влияние на Москву.

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Пол отметил, что подобные ограничения зачастую не приводят к результатам, которые ожидают Соединенные Штаты. В пример он привел 60-летнюю блокаду Кубы, а также ранее введенные санкции против России и Китая. Сенатор рассказал, что часто ловит непонимающие взгляды, когда спрашивает коллег из Госдепартамента об эффективности ограничений.

Республиканец не стал лукавить и заявил, что в борьбе против "Северного потока – 2" есть коммерческий интерес. По его словам, США экономически выгодны санкции в отношении этого проекта, поскольку опасаются сокращения экспорта сжиженного природного газа.

"Эти дебаты в большей степени касаются протекционизма", – сказал Пол.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что санкции США ни к чему хорошему не приведут. Российский политик назвал действия американских политиков истерией.

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Фото: Stefan Sauer / dpa / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 18:24 Источник: ПолитНавигатор ✓ Надежный источник

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