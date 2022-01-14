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Политика
Володин о новых санкциях США: Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет

Володин о новых санкциях США: Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к конгрессменам США, предложившим очередной пакет антироссийских санкций. Председатель ГД призвал отказаться от угроз и запугиваний и вернуться к обсуждению и реализации договоренностей президентов двух стран.
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Володин напомнил, что Россия предложила США отказаться от создания баз на территории сопредельных с РФ государств, ограничить размещение там ударных средств и перестать расширять НАТО в восточном направлении. Президенты двух стран договорились вести серьезный диалог для достижения реальных результатов, отметил спикер.

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"Все мы считали, что здравый смысл восторжествует и Вашингтон примет разумное решение. Но вместо этого в парламенте США звучат истеричные заявления о санкциях против нашей страны", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Спикер призвал американских конгрессменов обсуждать и реализовывать договоренности президентов, а не угрожать и запугивать.

"Ни к чему хорошему ваша истерия не приведет. В первую очередь для США", – подчеркнул Володин.

Он посоветовал конгрессменам США остановиться и осознать ответственность перед международным сообществом. Нужно использовать возможность сесть за стол переговоров, считает спикер.

"У России есть чем постоять за себя. Не доводите до таких аргументов", – заключил Володин.

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Фото: State Duma Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2022, 10:08 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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