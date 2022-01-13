К чему могут привести санкции США против Путина – мнения политологов

Новые санкции против России могут обернуться проблемами для США.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что американские сенаторы-демократы подготовили новый пакет санкций против России, и в этот раз они могут коснуться лично Владимира Путина. Также в документе идет речь об ограничениях для банков и отключении от системы SWIFT. По данным журналистов, санкции введут в том случае, если РФ нападет на Украину.

По мнению экспертов, такие ограничения могут больно ударить по США, а Россия пострадает куда меньше. Политолог Александр Роджерс уверен: российские банки смогут обойти санкции. К тому же существует множество альтернатив системе SWIFT. Как отметил политолог, если российские компании перейдут на аналоги, то большой беды не будет, ведь США не являются для РФ важнейшим партнером по торговле.

Впрочем, такие ограничения вряд ли введут, считает политтехнолог Марат Баширов. По его словам, проект нового пакета санкций против России – это лишь часть предвыборной кампании сенаторов. Мол, многие из них используют внешнюю политику, желая заработать очки, однако их действия зачастую не имеют ничего общего с реальной повесткой.

Баширов напомнил, что не так давно Байден вычеркнул из оборонного бюджета США подготовленные сенаторами санкции против "Северного потока – 2". Политолог обратил внимание, что американский лидер постоянно находится на связи со своим российским коллегой и демонстрирует желание найти выход из сложившейся ситуации.