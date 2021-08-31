Белорусы просят Лукашенко признать Крым

Жители Белоруссии просят президента Александра Лукашенко признать Крым российским с 30 июля. Месяц назад в республике стартовало соответствующее общественное движение. О целях и задачах кампании рассказал ее лидер, политик Артем Агафонов.
В интервью "Комсомольской правде" общественный деятель заявил, что сегодня у Белоруссии нет проблем с признанием Крыма российским, потому что уже можно не бояться санкций. По мнению Агафонова, западные страны не станут усиливать санкционное давление, чтобы не допустить еще большего сближения Белоруссии и России.
Он также подчеркнул, что отношения с Украиной тоже испорчены и якобы Незалежная "сделала очень недружественные шаги" против Белоруссии. Кроме того, руководитель общественной кампании по признанию Крыма отметил, что только Россия в прошлом году поддержала Белоруссию и спасла страну от "очень серьезных потрясений".
Агафонов назвал недоразумением тот факт, что один член Союзного государства не признает в полной мере территориальную целостность другого члена. "Это недоразумение должно быть срочно устранено", – заявил политик.
Напомним, сам Лукашенко в начале августа сказал на пресс-конференции, что признает Крым российским сразу после того, как это сделают олигархи из нашей страны. Как сообщали "Дни.ру", заявление президента Белоруссии вызвало гнев со стороны украинских властей.
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