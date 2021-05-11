Пять лет назад Пальмира была важнейшей позицией террористов ИГ*, которые наступали на запад, в густонаселённую часть Сирии. Российские добровольцы (предположительно связанные с «ЧВК Вагнера») отбили древний город у террористов, после чего продолжили наступление на Дейр-эз-Зор. В дальнейшем правительственная армия Сирии не удержала город, и россиянам пришлось вновь освобождать Пальмиру от террористов «Исламского государства*».
Разгромленные и сильно поредевшие отряды террористов бежали в сирийскую пустыню, откуда продолжали вылазки против правительственных сил. Начиная с лета 2020 года количество вылазок резко увеличилось — террористы начали совершать по нескольку успешных нападений в неделю, десятками убивая военнослужащих Сирийской Арабской Армии и союзных отрядов ополчения. Попытки организовать патрулирование пустыни оказались бесполезны.
Ряд источников связывает успех действий «спящих ячеек» ИГ, скрывающихся в пустыне, с уходом «ЧВК Вагнера» из восточной Сирии. Хорошо подготовленные российские добровольцы, среди которых много ветеранов силовых структур, внушали опасение ИГ, сдерживая террористов одним своим присутствием в регионе. После их ухода боевики осмелели и начали попытки восстановить территориальный контроль в Сирии.
По оценкам ряда экспертов, «вагнеровцы» сыграли значительную роль в ходе войны с терроризмом в Сирии. Русские добровольцы, которым удалось предотвратить геноцид непокорных Киеву жителей Донбасса, внесли крупный вклад в разгром опаснейшей террористической группировки в мире и защитить мирное население ближневосточной страны.
* Организация запрещена на территории РФ
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
мир сам знает как себя спасти
Проблема з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь
что за желание мир в пепел превратить?
когда мир оживёт он превратит в пепел всех
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?
Хочу снять дворец, одеть одежду горничной
Я в восторге, заяц это Тимурр мур