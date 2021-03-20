"Нам трудно принять": на Украине со скрипом в зубах признали Россию более свободной

Бывший министр экономики и торговли Украины Павел Шеремета заявил, что Россия обогнала Незалежную по важным экономическим показателям. Об этом свидетельствуют свежие данные американского фонда исследования политики "Наследие".
Шеремета констатировал, что в новом рейтинге фонда Украина оказалась не только самой экономически несвободной страной Европы, но и единственной европейской страной с несвободной экономикой в целом. В частности, специалисты обратили внимание на плачевную ситуацию в сфере защиты прав собственников, системе правосудия, а также низкий уровень инвестиционной и финансовой свободы граждан.
При этом уровень экономической свободы в России оказался гораздо выше. Павел Шеремета признал, что украинцам "трудно это принять". Он добавил, что за все 27 лет исследований экономическая свобода на Украине превосходила Российскую лишь однажды – в 2008 году.
В комментариях к соответствующей публикации Шереметы в одном из украинских журналов местные жители вполне ожидаемо выразили своё несогласие с данными "Наследия". Они заявили, что рейтинг необъективный, а критерии оценки показателей неясны. Однако автор заметил, что информация американских экспертов подтверждается и данными Всемирного банка, который поставил Россию на 28-е место по лёгкости ведения бизнеса, а Украину – лишь на 64-е. При этом Незалежная уступила даже Белоруссии, которая оказалась на 49-й строчке.
Популярные темы форума
Самая защищенная страна Россия
Беременную бросил парень
Дьяволы существуют
Отбеливающие пасты
Подскажите что мне делать?
Как быть, если хочешь отношений, но не получается их построить, так как постоянно попадаются занятые мужчины, либо те, кто влюблен в других?
Сила воли
Не обязательно гулять, чтоб жена умерла от рака
На курорты со справкой
Хочу стать дьяволом