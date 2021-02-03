Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному

Пресс-секретарь рассказал, что ему не известно мнение Владимира Путина о случившемся. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никогда не комментируют судебные решения. "Не будем это делать и сейчас", – сказал он.
По словам Пескова, политическая ситуация в России многогранна, и потому говорить о влиянии приговора Навальному на происходящее в стране не приходится. Пресс-секретарь напомнил, что в сентябре состоятся парламентские выборы, подготовка к ним уже началась.
"В России идет процесс становления новых партий... Много разных процессов происходит", – подчеркнул пресс-секретарь.
2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима. Отметим, что блогер проведет в заключении 2 года и 8 месяцев: суд зачел ему год пребывания под домашним арестом. Также Навальному предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.
В тот же день сторонники блогера собрались на несогласованный митинг в центре Москвы. Они выходили на проезжую часть и мешали движению транспорта и пешеходов. Пресс-секретарь президента отметил, что такие акции вызывают беспокойство, передает РИА Новости.
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