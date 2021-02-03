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Политика
Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному

Песков ответил на вопрос о реакции Путина на приговор Навальному

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о реакции Владимира Путина на решение суда по делу Алексея Навального. В минувший вторник блогеру заменили условный срок на реальный.
прочитано 16424 раза

Пресс-секретарь рассказал, что ему не известно мнение Владимира Путина о случившемся. Дмитрий Песков отметил, что в Кремле никогда не комментируют судебные решения. "Не будем это делать и сейчас", – сказал он.

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Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года

По словам Пескова, политическая ситуация в России многогранна, и потому говорить о влиянии приговора Навальному на происходящее в стране не приходится. Пресс-секретарь напомнил, что в сентябре состоятся парламентские выборы, подготовка к ним уже началась.

"В России идет процесс становления новых партий... Много разных процессов происходит", – подчеркнул пресс-секретарь.

2 февраля Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к 3,5 годам колонии общего режима. Отметим, что блогер проведет в заключении 2 года и 8 месяцев: суд зачел ему год пребывания под домашним арестом. Также Навальному предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

В тот же день сторонники блогера собрались на несогласованный митинг в центре Москвы. Они выходили на проезжую часть и мешали движению транспорта и пешеходов. Пресс-секретарь президента отметил, что такие акции вызывают беспокойство, передает РИА Новости.

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Автор: 3 февраля 2021, 13:48 Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник

комментарии

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Гость
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Гость
Все скрины в сети. Заказчик-воинская часть ФСО. Вся приемка объекта-подписи и печати ФСО. Что такое ФСО-Федеральная служба охраны президента. Шестнадцать этажей вглубь скалы, бункеры, проход к морю через тоннель. Три шахты со стороны моря, каждая стоит как 2-3 станции метро. Подрядчики уже высказались. Есть на ЮТубе и в сети.
А при чём тут Путин??? Не выдавай желаемое за действительное со своим навальнюком!
Гость
Ответить
Нулятам ссы в глаза, всё алешкина роса. Нанюхались трусов ,своего кумира и прет их, галюники и видения, ничего не доказать. Всё на кого-то стрелки переводят. Если всё про казнокрадов знаете ,идите в суд. Трусянные торчки.
Гость
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Гость
Зачем вообще было пускать в Россию Навального? Пусть бы жил в Германии. Только нигде он не нужен и не интересен.
На суде не получилось сделать из Навального мошенника. Зажралась так называемая элита совсем. Ждем новых фильмов про казнокрадов. Лайф смелее, чем Дни. Сегодня там про роскошную жизнь бывшего министра здравохраниения из Омска. Куршевель, Мальдивы, Флоренция, апартаменты в Дубае. Так сильно ее разыскивала российская Фемида, что она с семьей прекрасно живет в Дубае.
Гость
Ответить
Цапки
Гость
Ответить
Гость
А может это твой дворец? Где доказательства, где документы?
Все скрины в сети. Заказчик-воинская часть ФСО. Вся приемка объекта-подписи и печати ФСО. Что такое ФСО-Федеральная служба охраны президента. Шестнадцать этажей вглубь скалы, бункеры, проход к морю через тоннель. Три шахты со стороны моря, каждая стоит как 2-3 станции метро. Подрядчики уже высказались. Есть на ЮТубе и в сети.
Гость
Ответить
Гость
А что он скажет? Что пришел в бешенство, когда узнал о фильме про дворец? Так это ежику понятно.
А может это твой дворец? Где доказательства, где документы?
Гость
Ответить
Гость
Тупица! Дворца таки не было, оплошала гончая собака на привязи запада. Надурил наваляльный не только российский наро, но и своих западных хозяев. За это и депортировали из Германии.
Дворца за 100 млрд. рублей не разглядел. Может ты не только слабоумный, но и слабовидящий? Уже и горный инженер рассказал об уникальности дворца и фото рабочих чертежей есть. И телевизор десять дней надрывался, но не отвергал. Теперь владельцем назначили Ротенберга. С кислой физиономией он рассказывал Mash про свой ультра-дорогой апарт-отель. Новый бизнес у него прорезался.
Гость
Ответить
Зачем вообще было пускать в Россию Навального? Пусть бы жил в Германии. Только нигде он не нужен и не интересен.
Гость
Ответить
Гость
А что он скажет? Что пришел в бешенство, когда узнал о фильме про дворец? Так это ежику понятно.
Тупица! Дворца таки не было, оплошала гончая собака на привязи запада. Надурил наваляльный не только российский наро, но и своих западных хозяев. За это и депортировали из Германии.
Гость
Ответить
А что он скажет? Что пришел в бешенство, когда узнал о фильме про дворец? Так это ежику понятно.
1

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