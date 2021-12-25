Володин рассказал о самых важных новых законах

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Суббота
25 декабря
Лента новостей
14:14
Муцениеце раскрыла правду о жутких синяках после слухов о примирении с Прилучным
13:34
Названы города с самым большим ростом цен на однушки
13:30
Веселая вдова: 73-летняя Поргина отплясывала до упаду с молодым жеребцом
12:47
Климова оголила попку в сауне перед камерой
12:40
Резко постаревшей Кадышевой вынесли вердикт: Не поможет даже пластика
12:20
Песков: Вопрос о месте встречи Путина и Байдена пока не обсуждается
12:01
Россияне получат прибавку к пенсии в размере 25%
11:59
"Пытается отнять детей": Стоцкая откровенно рассказала о расставании с мужем
11:17
Приставы не смогли наказать онкобольную Заворотнюк: Должница исчезла
11:15
"Она глупенькая": Шарапова публично унизила Кудрявцеву
10:57
"Стараюсь не чесать там": созревший Милохин похвастался зарослями в интимной зоне
10:35
Галкин рассекретил интимные подробности семейной жизни с Пугачевой
10:27
В ресторане новой русской кухни взялись за ломку стереотипов
08:41
Разбитая тяжелой болезнью Заворотнюк задрала юбку на камеру
06:25
"Королева Актрисовна": сменившей фамилию Макеевой дали под дых
04:36
К чему снится молоко
02:27
День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря
23:59
Кейт Миддлтон с мужем и детьми готовят побег из королевской семьи
21:54
Сделала грудь? Барановская сверкнула возбужденными сосками
20:39
Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным
20:24
В Алтайском крае грузовой поезд сбил пассажирский автобус
19:53
Молодой мускулистый красавец утешил жену Лепса накануне развода
19:39
В тире Томска обнаружили два трупа
19:35
Пока другие пашут: 44-летняя Маликова отсудила пенсию по старости
18:38
Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве
18:28
Копия Хюррем: внебрачная дочь звезды "Великолепного века" Узерли потрясла народ
17:40
"Две полоски – оно!": Миронова засветила тест после слухов о разводе
17:33
Кейт Уинслет разрыдалась на встрече с жутко постаревшим Леонардо Ди Каприо
17:12
"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой
17:12
"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой
17:05
"Вышла замуж за маму": Супруга Вениамина Смехова пожаловалась на судьбу
16:57
"Пропал дар речи": Изуродованная Поплавская разрыдалась от обиды
16:44
Сочетание двух тяжелых болезней убило звезду "Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
16:33
Интимный недуг? Нагиев шокировал россиян просьбой найти венеролога
16:08
Год изменял с Асмус и выгнал за порог: что стало с брошенной женой Гарика Харламова
16:04
Не считайте чужие деньги: Сраженная порчей Гузеева плюнула в дотошный народ
16:04
Неподдельное отчаяние Семиной и эмоции битой Драпенко: как снимали сериал "Вечный зов"
15:53
В США угрожают России войной из-за Украины
15:51
"Глупая девочка": 50-летнюю Кудрявцеву размазали по стенке после скандала
15:42
"Сердце замерло": не выдержавший разлуки Эмин вернулся к бывшей жене
15:31
Покойный Градский побил Гагарину
15:21
"Испортили друг друга": Клава Кока оказалась первой у Александра Реввы
15:14
"Все знали, что я буду": Бузова нелепо оправдалась после нападок на Тарасова
15:02
"Женитьба": Грымов впервые объяснил свой умысел в отношении разведенной Лолиты
14:55
Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни
14:46
Обнародовано имя самого дорогого артиста страны: Киркорову и Пугачевой далеко
14:26
Вернулась на шест: невестка-стриптизерша сумела досадить Королевой
14:24
Метеозависимых людей предупредили о резких перепадах давления в Москве и Подмосковье
14:14
Тодоренко бросила рыдающего сына ради загара: Поступила как взрослая
14:11
Правозащитник назвал первопричину подорожания продуктов в России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
Наркотическая зависимость, обнищавший театр и жизнь с 15 старыми кошками: что стало с Юрием Куклачевым
"Полный неадекват": вдрызг пьяного Прилучного заметили за рулем авто с девушкой и ребенком в салоне
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Володин рассказал о самых важных новых законах

Володин рассказал о самых важных новых законах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале рассказал о самых важных законах, принятых в уходящем году. Некоторые из них вступают в силу в январе 2022 года.
прочитано 139 раз

В новом году вступает в силу норма об индексации материнского капитала на величину фактической инфляции. Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

ПО ТЕМЕ

Володин: У политиков отпусков не бывает

Эксперты оценили итоги работы восьмой Думы в осеннюю сессию

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Также парламентарии приняли закон о введении налогового вычета за занятия спортом. Применить вычет можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Еще одна важная норма касается "приземления" IT-гигантов. Иностранные интернет-компании с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки будут обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо.

Также Дума защитила права граждан, не желающих проходить биометрию. "Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг", – пояснил Володин.

Другие принятые нормы защищают людей от попадания в "долговую ловушку", ограничивая выдачу необеспеченных кредитов. Спикер ГД отметил, что решение обосновано ситуацией на рынке потребительских займов.

"30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость", – написал Володин.

Госдума 22 декабря завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца депутаты приняли 143 закона. Весенняя сессия продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
Автор: 25 декабря 2021, 13:46 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон

Что стало со звездой 90-х
Шоу-бизнес

Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни

Артистку приняли как свою
Шоу-бизнес

"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой

Певица опять удивляет
Шоу-бизнес

"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой

Курбан Омаров заинтриговал публику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил порядка 24 тысячи человек за сутки
В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В тире Томска обнаружили два трупа
В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+