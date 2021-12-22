Эксперты оценили итоги работы восьмой Думы в осеннюю сессию

Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Среда
22 декабря
Лента новостей
20:13
Москвич "катал" в машине труп брата на переднем сиденьи
19:37
Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов
19:20
Пьяные родители избили собственную дочь в Москве
19:09
Ногинский пенсионер убил соседа "по приказу свыше"
18:55
Под Самарой произошло массовое ДТП с грузовиком
18:35
"Я пытался": Кузьмин тайком приударил за 15-летней Орбакайте
18:34
В США признались в потере возможности сближения с Россией
17:57
Второй сезон сериала "Ведьмак": бешеная популярность, критика авторов и планы на третью часть
17:47
Народ встал грудью за ссохшуюся Васильеву: Началась травля пожилых
17:45
"Я больная": 80-летняя Брыльска сломала позвоночник
17:34
В Новой Москве опрокинулся автобус с пассажирами
17:26
"Больше никогда!": Пьяная Навка закатила истерику при детях
17:04
Задравшую ценник Верку Сердючку жестко приложили
16:41
Грозит четыре года: обвиненный Бурак Озчивит из "Основания: Осман" озвучил свою версию событий
16:37
"Полное иссечение": Раковая опухоль изувечила лицо Мамаева
16:33
Не наливайте ему: Лепс обложил отборной матерщиной зрителей прямо со сцены
16:25
Едва не стала инвалидом и голодает годами: что творится с 68-летней Понаровской
16:20
Не Юлия Пересильд: с кем вышел в свет Алексей Учитель
16:17
Брухунова сделала неожиданное заявление о втором сыне: Люблю тебя!
16:14
На втором энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива
15:49
Михаил Ефремов стал тюремным авторитетом и теперь шикует на нарах
15:44
Макаревич будет отцом? Округлившуюся молодую супругу 68-летнего артиста поздравляют с беременностью
15:42
"Даем любые деньги": Самый дорогой артист новогодних праздников скрывается 10 лет
15:42
Огромная семья и домик в селе: что известно об объявившейся татарской родне Пугачевой
15:34
Мимолетные связи и слухи о гей-романе: бурная молодость Даниила Страхова из сериала "Знахарь"
15:08
Цекало отказался от встречи с Лолитой после громких оскорблений: Заменила на другого
15:04
Песков анонсировал неформальную встречу Путина и Лукашенко
14:57
Барахло за десятки тысяч: Ивлеева показала свою квартиру
14:55
Подавшаяся в бизнес разведенка Шнурова оголилась перед камерой
14:39
Первое фото крошки-дочери Меган Маркл ошарашило народ
14:31
В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
14:22
В Кремле озвучили ожидания от переговоров с Западом
14:14
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
14:00
Разведенный Лепс решил встретить Новый год в компании горячей блондинки
13:58
"Встать на колени": звезда "Дома 2" рассказала об унизительных условиях мужа
13:52
Уволенный из фирмы Мироновой молодой муж получит половину при разводе
13:50
Узнавшая о семье нового мужа Орлова призналась в ненависти
13:38
"Никогда": Обиженная Айза вытолкала прочь сыгравшего свадьбу Гуфа
13:31
Похабные снимки, свадьба с чернокожим и проколотые соски напоказ: в кого превратилась дочь Урганта
13:30
Сердобольная Кравец берет на содержание объявившегося через 21 год сына-нищеброда
13:26
Жительница Ленобласти убила партнера в ходе ссоры
13:25
Захарова рассказала о неприятии НАТО "Северного потока – 2"
13:05
Попавшая на большие деньги Собчак потеряла руку
12:55
"Пришло осознание": к чему Корчевников склонил Ковальчук из "Тайн следствия"
12:55
"Алферова и дочки уважаемых людей": продюсер рассказал о связях Серова
12:51
"Боже, у меня сын": у наследницы Волочковой родился брат
12:44
Ничем не поможешь: сдавшей Кадышевой вынесли суровый приговор
12:40
"Нетрадиционные отношения": Бузова впуталась в гей-ласки Киркорова и Манукяна
12:22
Упрямая Навка поспорила с Песковым: Нет, я тебе докажу
12:21
В Петербурге выпившие мужчины устроили стрельбу из автомата на балконе
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Дети дали пинка под зад Марии Максаковой: Вышвырнули из дома
"Скандал года": Успенская вмазала нахальной Бузовой прямо на сцене
"За что?": Шутника Урганта внезапно удалили с Первого канала
Жена машущего с галерки Тарасова осадила Бузову
Мама дорогая: в сухонькой старушке рядом с цветущим Шифриным не сразу признали Васильеву без грима
Первая встреча после развода: Бузова публично пнула подлого Тарасова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
Эксперты оценили итоги работы восьмой Думы в осеннюю сессию

Эксперты оценили итоги работы восьмой Думы в осеннюю сессию

Госдума в среду, 22 декабря, завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца парламентарии приняли 143 закона. Опрошенные "Дни.ру" эксперты отметили содержательность повестки нового созыва, большое количество законов социальной направленности и активный диалог депутатов с другими органами власти, а также с общественностью, профессиональными и бизнес-сообществами.
прочитано 121 раз

Сочетание новизны и опыта

Президент Центра политических технологий Борис Макаренко отметил обновление депутатского корпуса (у "Единой России" – более чем наполовину) и появление в новом созыве пятой фракции – "Новые люди". Новизна в восьмой Думе сочетается с опытом: новичков много, но ключевые позиции занимают люди с большим опытом, подчеркнул эксперт.

ПО ТЕМЕ

Володин подвел итоги первых месяцев работы восьмой Думы

Володин: У политиков отпусков не бывает

 Госдума восьмого созыва

Сюжеты Госдума восьмого созыва

Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"Единая Россия" хоть и обладает абсолютным большинством, но вовлекает все фракции в законотворческий процесс – говорит Макаренко. – В почти половине комитетов партия власти уступила председательские посты оппозиционным фракциям, под многими законопроектами, которые вносятся внутри Думы, стоят подписи депутатов от разных фракций".

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин указал на преемственность деятельности восьмого созыва по отношению к седьмому. Эксперт отметил большое количество форматов работы депутатского корпуса, что позволяет учитывать разные точки зрения. "Речь идет не только о пленарных заседаниях и работе в комитетах, но и о парламентских слушаниях, круглых столах и других востребованных форматах", – сказал политолог.

Обратная связь

В осеннюю сессию Дума вновь подтвердила свой статус как места для дискуссий, считает Алексей Макаркин. Он напомнил о диалоге вокруг правительственных законопроектов о прививочных сертификатах
"По поводу этих инициатив было много общественных разногласий, и депутаты не стали ускорять их принятие, – отметил эксперт. – В результате один из законопроектов снят с рассмотрения, а другой принят в первом чтении и отправлена в регионы для поправок".

Обсуждение законопроектов о прививочных сертификатах Макаркин назвал примером обратной связи Думы с общественностью.

"Здесь четко прослеживается, что учитывается мнение общественности, позиция бизнеса и профессионального сообщества, – комментирует декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина. – С учетом этого принято решение не рассматривать закон о применении сертификатов на транспорте, а инициатива о сертификатах в общественных местах отправлена на доработку".

Важным инструментом обратной связи стал телеграм-канал спикера Госдумы Вячеслава Володина. На него подписано уже 170 тысяч пользователей.

Фото: Duma.gov.ru

Законопроекты прямого действия

В осеннюю сессию парламентарии приняли 98 законопроектов прямого действия. "Наша задача — сделать все для того, чтобы у нас было как можно больше законов прямого действия", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Необходимость таких инициатив Алексей Макаркин объяснил тем, что они не требуют принятия дополнительных документов. Политолог отметил, что уже принятый законопроект можно исказить до неузнаваемости дополнительными актами. При законопроектах прямого действия это исключено.

"Норма прямого действия вступает в силу и сразу начинает действовать без дополнительных обязательных документов, которые принимались бы органами исполнительной власти", – пояснил эксперт.

Макаркин подчеркнул, что такая практика позволяет ускорить вступление нового закона в силу и и более оперативно решить поставленные задачи. Политолог напомнил, что активно принимать законы прямого действия начала еще седьмая Дума. В дальнейшем количество таких нормативно-правовых актов будет увеличиваться, считает эксперт.

Социальная ориентированность

Главной задачей депутатского корпуса в осеннюю сессию было рассмотрение нового федерального бюджета, отметила Гульнара Ручкина. "Принятый исходя из обозначенных президентом задач бюджет действительно можно назвать бюджетом развития и инструментом для достижения национальных целей", – считает она.

Декан юрфака Финансового университета указала на социальную ориентированность нового главного финансового документа страны. Эксперт отметила, что бюджет на следующий год принят с профицитом, что позволит государству увеличивать расходы на социальную политику.

"Госдума в осеннюю сессию уделяла повышенное внимание законопроектам, которые решают социальные проблемы граждан, – продолжает Ручкина. – Это и поддержка семей с детьми, и решение жилищных проблем, и повышение качества здравоохранения и образования, создание социальной инфраструктуры, защита граждан от правонарушений".

Она напомнила о принятии законов о расширении трудовых гарантий работников, об объединении Фонда ЖКХ и Фонда защиты прав дольщиков в Фонд развития территорий, а также закона о статусе блокированной застройки, который позволяет устранить правовой пробел в жилищном законодательстве и защитить права собственников.

"Эти законы характеризуют восьмую Думу как Думу с человеческим лицом, которая делает социально ориентированные шаги в рамках развития и совершенствования законодательства", – резюмировала эксперт.

Фото: Duma.gov.ru

Международное сотрудничество

Межпарламентское сотрудничество стало важной частью повестки депутатского корпуса. Российские законодатели активно работали в том числе со своими белорусскими коллегами.

Алексей Макаркин напомнил, что в уходящем году Москва и Минск подписали 28 программ по интеграции в рамках Союзного государства. "Возникает вопрос относительно представительного органа, чтобы парламентарии играли свою роль в интеграции", – отметил эксперт.

В целом, продолжает политолог, Дума еще в прошлом созыве стала уходить от так называемого парламентского туризма, когда значительная часть международной деятельности депутатского корпуса сводилась к малоэффективным поездкам за границу. Сейчас международная деятельность парламента стала более осмысленной, констатировал Макаркин.

В качестве примера он привел форум "Развитие парламентаризма", в котором участвуют законодатели разных стран, в том числе спикеры. "Это серьезная статусная площадка, представители парламентов приезжают в Москву для обмена опытом", – сказал политолог.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Duma.gov.ru
Автор: 22 декабря 2021, 19:44

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Юная дочь развратника Панина пошла по отцовским стопам

Девушка стала настоящей красавицей
Шоу-бизнес

Едва не стала инвалидом и голодает годами: что творится с 68-летней Понаровской

Артистка приняла решительные меры
Шоу-бизнес

Не наливайте ему: Лепс обложил отборной матерщиной зрителей прямо со сцены

Адекватность хромает
Шоу-бизнес

"Больше никогда!": Пьяная Навка закатила истерику при детях

Шампанское было лишним

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907
За сутки в России насчитали 27 022 заболевших ковидом человек
Новое открытие ученых: омикрон-штамм коронавируса повышает риск повторного заражения

Спорт

В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире
Миллионы за прокат: назван гонорар мужа больной Заворотнюк

Регионы

В Подмосковье двое мужчин сожгли иномарку за 2 миллиона
В Курганской области подрались сотрудницы полиции
Жительница Ленобласти убила партнера в ходе ссоры
В Петербурге выпившие мужчины устроили стрельбу из автомата на балконе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+