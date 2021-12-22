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Политика
Володин подвел итоги первых месяцев работы восьмой Думы

Володин подвел итоги первых месяцев работы восьмой Думы

Госдума в среду, 22 декабря, провела последнее пленарное заседание осенней сессии. Об итогах работы парламентского корпуса рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин: У политиков отпусков не бывает
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Работа в высоком темпе

В период осенней сессии депутаты приняли 143 закона. Более трети из них имеют социальную направленность, подчеркнул Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

За чуть более два месяца Дума провела 23 пленарных заседания. "Если сравнивать с 2016 годом, их было 17, хотя протяженность сессии была больше", – отметил спикер.

В осеннюю сессию депутаты продолжили работать над так называемыми законодательными завалами. В 2016 году парламентарии приняли от прошлых созывов 2020 нерассмотренных законопроектов. С момента внесения некоторых из них прошло более 20 лет. На сегодняшний день таких инициатив осталось лишь 26, уточнил председатель ГД.

Сейчас в законотворческом портфеле Думы насчитывается 1095 законопроектов. Это в два раза меньше по сравнению с 2016 годом, при этом качество этих инициатив выше, подчеркнул Володин.

Еще в период седьмой Думы началось увеличение количества законопроектов прямого действия. Новый созыв продолжил эту тенденцию. За два с половиной месяца осенней сессии парламентарии приняли 98 таких инициатив.

Володин призвал стремиться к принятию законопроектов прямого действия. Они вступают в силу сразу после подписания президентом или с определенной даты и не требуют выпуска подзаконных актов. "Наша задача — сделать все для того, чтобы у нас было как можно больше законов прямого действия", – обратился спикер к коллегам.

Фото: duma.gov.ru

Повышение результативности

Необходимо повышать результативность правительственных часов и парламентских слушаний в Думе, указал Володин. В качестве примера он привел слушания по развитию волонтерства, которые позволили выйти на конкретные решения.

Председатель ГД призвал ориентироваться на конечный результат, повышать проработку предлагаемых к обсуждению вопросов. "Мы должны осознавать общую ответственность за решение проблем, которые волнуют наших граждан", – сказал он.

Выйти на качественные решения помогает и практика создания рабочих групп по определенным проблемам. В Думе начали работать группы по обеспечению жильем детей-сирот, снижению цен на металл, пиломатериалы и удобрения. Нужно продолжать использовать такие подходы, считает Володин.

После последнего пленарного заседания депутатов ждет региональная неделя – они отправятся в свои избирательные округа. Спикер призвал парламентариев продолжать ежедневно оказывать помощь людям.

"Именно об этом говорил наш президент Владимир Владимирович Путин в первый день сессии. Все необходимые полномочия у депутатов есть для решения вопросов по оказанию помощи гражданам, отстаивания интересов, прав и свобод", – сказал председатель ГД.

Фото: duma.gov.ru

Открытость парламента

Новому созыву удалось в короткий срок организовать работу и распределить законопроекты по профильным комитетам. Володин напомнил, что парламентарии за два с небольшим месяца приняли новый бюджет, решения по градостроительным и жилищным проблемам, отменили обязательный техосмотр, ввели уголовную ответственность для злостных нарушителей ПДД.

После почти двух лет ограничений Дума возвращается к широкому обсуждению инициатив в очном формате. "Для нас крайне важна обратная связь и открытость парламента, чтобы принимать эффективные, выверенные решения", – подчеркнул спикер.

У каждой фракции в Думе свои взгляды и подходы к решению задач, но необходимо придерживаться общей повестки развития страны, указал Володин. "Это то, что нас объединяет. Мы должны всегда говорить о приоритете здоровья наших граждан, развития страны и повышения благополучия людей", – сказал он.

Володин уточнил, что 60% законопроектов в осеннюю сессию были поддержаны всеми фракциями. "Мы можем объединять с вами возможности, мы можем договариваться, мы можем выстраивать коалиции по поддержке тех или иных решений", – подчеркнул председатель ГД.

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Фото: duma.gov.ru
Автор: 22 декабря 2021, 15:12

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