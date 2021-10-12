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Политика
Эксперты: Восьмая Дума будет развивать лучшие практики седьмого созыва

Эксперты: Восьмая Дума будет развивать лучшие практики седьмого созыва

На Охотном Ряду во вторник, 12 октября, прошло первое пленарное заседание Государственной Думы восьмого созыва. Парламентарии избрали спикером Вячеслава Володина – этот пост он занимает с прошлого созыва. Опрошенные "Дни.ру" эксперты считают, что обновленная Дума продолжит работать над повышением качества законов, будет усиливать взаимодействие с исполнительной властью, регионами и гражданским обществом и развиваться как дискуссионная площадка.
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Повышение качества законов

Вячеслав Володин в своем выступлении перед депутатами обозначил приоритеты в работе восьмой Думы. По его словам, основой должна быть повестка развития страны, достижение национальных целей и реализация послания президента Федеральному Собранию. Общая цель депутатов – повышение благосостояния граждан, безопасность страны и защита ее суверенитета, развитие экономики, сказал председатель ГД.

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Состав депутатского корпуса сильно обновился, но под руководством Вячеслава Володина парламентарии будут придерживаться заданных в седьмом созыве стандартов и развивать их, считает директор консалтингового агентства "NPR Group" Дмитрий Фетисов. "Спикер в своем выступлении говорил об ответственности депутатов, увеличении комитетов ГД, чтобы эффективнее работать с правительством. Это позволит повысить качество принимаемых законов", – полагает эксперт.

По его словам, Володин дал понять, что принимаемые инициативы будут ориентированы на регионы. В связи с этим от депутатов требуется тесное взаимодействие с властями субъектов Федерации, от которых они избирались, активная работа на местах, пояснил Фетисов.

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru

Настрой на диалог

Дума восьмого созыва продолжит развивать диалог с гражданским и деловым сообществом, экспертами и профессиональными союзами, отметил Володин. Спикер уверен, что это обеспечит вовлеченность граждан в процесс рассмотрения инициатив.

Фетисов считает, что практика расширенных парламентских слушаний может быть продолжена. Седьмой созыв проводил такие мероприятия по самым актуальным вопросам: решение проблем обманутых дольщиков, программа реновации и другие. На них приглашались неравнодушные граждане, эксперты, представители исполнительной власти. Вместе с парламентариями они обсуждали пути решения проблем.

По словам Фетисова, расширенные слушания стали "парламентской находкой" и показали свою эффективность. Отказаться от них политолог не видит причин.

"Володин неоднократно говорил о необходимости привлечения экспертного и гражданского сообществ, и сегодня спикер повторил свою позицию. Учитывая те принципы, которые он озвучил сегодня, практика парламентских слушаний наверняка останется и, скорее всего, их уровень возрастет", – полагает аналитик.

Политолог уверен, что оппозиция в новом созыве будет участвовать в обсуждении законов на равных с партией власти – ни одна из политсил ущемляться не будет. Восьмая Дума будет дискуссионной, подчеркнул эксперт.

"Единая Россия", имея конституционное большинство, могла бы спокойно принимать законы, но спикер показывает, что возможность высказываться и равные права должны получить все партии", – сказал Фетисов.

Вячеслав Володин и Анна Кузнецова. Фото: Duma.gov.ru

Законы прямого действия

Володин призвал работать над увеличением количества законов прямого действия. В 2017 году доля таких инициатив составляла 53,9%, к середине 2021 года она выросла до 67,5%, уточнил спикер.

Законы прямого действия и необходимость их принятия – важная составляющая, которая начала реализовываться в Госдуме седьмого созыва, отметил директор Центра мониторинга законодательства и правоприменения МГЮА им. О.Е.Кутафина Олег Гринь. Закон прямого действия – это способ формулирования текста законодательного материала, который не предполагает развития в подзаконном регулировании: все необходимое для работы новой нормы содержится в самом законе, пояснил эксперт.

"Почему важен этот тренд? Бывает, что законодатель избирает другую модель, предполагающую наличие подзаконного регулирования – происходит разрыв во времени. Закон принят и вступил в силу, но чтобы он заработал, нужно принять какое-то количество документов на уровне федеральных органов исполнительной власти и на уровне субъектов. К сожалению, в рамках работы по мониторингу правоприменения мы часто фиксируем ситуацию, при которой норма принята и закон вступил в силу, но по причине того, что до сих пор не принят подзаконный акт, она не заработала", – рассказал юрист.

Эксперт поддержал озвученную Володиным цель увеличить количество законов прямого действия. "Принятие таких норм позволяет гарантировать, что не произойдет искажения воли законодателя. Кроме того, это помогает ускорить вступление нового закона в силу, ведь для принятия подзаконных актов нужно дополнительное время", – объяснил Гринь.

Фото: Duma.gov.ru

Уход от популизма

Володин в своем выступлении вновь указал на разрушительность популизма и призвал депутатов привносить в работу содержательность и нацеленность на конечный результат. "Это сделает нашу работу не только содержательной, но и вместе с другими ветвями власти, вместе с главой государства сделает, в принципе, работу более эффективной, на конечный результат настроенной, исходя из того, что мы будем жить решением проблем наших граждан, а не заниматься демагогией", – сказал спикер.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин назвал популизм одной из основных проблем. "Депутаты сосредоточатся на серьезном законодательном процессе, а не на том, чтобы много говорить. Володин это подчеркнул в своем выступлении", – поделился эксперт.

Несмотря на сложную конструкцию восьмой Думы, при которой все пять партий будут иметь равные возможности для участия в законодательном процессе, обновленный депутатский корпус сможет выстроить эффективную работу, считает политолог. "Седьмой созыв создал определенную политическую конструкцию, опираясь на который восьмой созыв сможет эффективно и слаженно работать", – убежден Мухин.

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Фото: Duma.gov.ru
Автор: 12 октября 2021, 17:42

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