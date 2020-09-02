Участие Путина в Генассамблее ООН подтверждено

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Владимира Путина в Генеральной Ассамблее ООН, передает телеканал "360". Он уточнил, что обращение российского лидера будет записано заранее. В Кремле отметили, что Генассамблея сама предложила такой вариант выступления в связи с ситуацией с коронавирусом.
Популярные темы форума
Грязные носки
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Сколько надо зарабатывать в Москве ?
где купить одежду ?
Накипело
Я не очень разбираюсь- А кто такие аульные???
Продалась за бриллианты
Имя Алексей
Жених из Осетии выгнал невесту из дома