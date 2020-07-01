Россияне поддержали поправки к Конституции: данные на 21:30

Центральная избирательная комиссия России опубликовала предварительные итоги всенародного голосования по поправкам к Конституции. К вечеру 1 июля удалось обработать уже 30% протоколов.
В ЦИК заявили, что поправки к Конституции поддержали 74,1% голосовавших, против высказались 24,97% (данные на 21:30 мск). Явка составила 65%.
Предварительно, изменения положительно оценили практически во всех регионах страны. Выделяются только результаты по республике Коми: там поправки не одобрили 68,8% (результат обработки 5,2% голосов – Прим.ред.).
Официальные итоги должны быть подведены в течение пяти дней. Обновленная Конституция вступит в силу сразу после публикации окончательных результатов.
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