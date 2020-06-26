Президент Сербии после парада Победы в Москве заговорил о вступлении в ЕС

"Братская" Сербия не оставляет надежд вступить в Евросоюз. Спустя два дня после визита в Москву на парад Победы президент Александр Вучич назвал сроки присоединения республики к ЕС, который не так давно в очередной раз продлил антироссийские санкции.



Сербия может стать членом Евросоюза к 2026 году, заявил Вучич. По его словам, переговоры с Брюсселем будут завершены через четыре года. Их ходом глава республики удовлетворен.



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Впрочем, точно Вучич утверждать не стал. Он заявил, что "лишь надеется и верит", но при этом в мечтатели себя записывать не стал.

Нынешнюю обстановку он назвал удачной для ускорения переговоров по присоединению Сербии к Евросоюзу. Все больше граждан республики желают видеть страну членом ЕС, сказал глава государства в интервью телеканалу РТС.

При этом еще пару недель назад Александр Вучич называл Россию стратегическим партнером Сербии, а президента Владимира Путина – "дорогим братом", и благодарил Москву за поддержку интересов Белграда на международной арене. Отношения двух стран он назвал "честной дружбой" и заверил, что развитие отношений продолжится.

Вучич присутствовал на параде Победы в Москве 24 июня. По Красной площади промаршировали 75 сербских гвардейцев.

Стоит отметить, что Брюссель настаивает на признании Сербией независимости Косова как обязательном условии для вступления в ЕС. Белград на такие жертвы пока не готов. По мнению экспертов, точку в этом вопросе должны поставить граждане Сербии на референдуме.



