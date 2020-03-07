Помощники Путина взяли номер и фото попросившейся замуж за президента девушки

Накануне Владимир Путин прибыл в город с рабочим визитом. Российский лидер осмотрел одну из городских поликлиник, после чего вышел на улицу и пообщался с местными жителями. Среди них выделилась девушка, которая прокричала президенту предложение жениться на ней.
Путин сразу же обратил на нее внимание. Он подошел к жительнице и наклонился к ней, после чего оба тихо сказали друг другу несколько фраз. После инцидента глава государства пошутил, что Иваново в народе не зря называют "городом невест".
Однако на этом история не закончилась. СМИ выяснили, что девушка, которую зовут Юлия, смогла передать личным помощникам президента свое фото и номер телефона, сообщает "Комсомольская правда". Ее шансы стать первой леди страны возросли.
В беседе с журналистами 30-летняя жительница призналась, что ей давно нравится Владимир Путин. Она следила за его жизнью с экрана телевизора и в интернете. Когда Юлия узнала, что глава государства приедет в город, она решила пообщаться с ним лично.
"А о чем общаться, если не о главном? С чем черт не шутит? Может позвонит! Я надеюсь на чудо, ведь чудеса случаются…", – рассказала девушка.
Выяснилось, что потенциальной избраннице президента 30 лет. Она работает телеведущей и играет в театре и ни разу не была замужем.
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