Путин высказался о количестве президентских сроков

Российский лидер Владимир Путин выразил свою позицию относительно количества максимально допустимых президентских сроков в стране. Он заявил, что не считает этот вопрос принципиальным, сообщает RT.
Тем не менее Путин согласен с положением Конституции, которое гласит, что одно и то же лицо не может занимать данный пост более двух сроков подряд. Об этом глава государства сообщил в ходе обращения к Федеральному собранию.
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