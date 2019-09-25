На обласканную Лукашенко молодую красавицу напали

Белоруссия продолжает готовиться к предстоящим выборам. 43-летний блогер и айтишник Николай Масловский выдвинул свою кандидатуру в Кальварийском округе №104. Он не скрывает, что намерен активно бороться против другой кандидатки, молодой красавицы Марии Василевич, которую часто видели в компании Александра Лукашенко.



Несмотря на то, что предстоящие выборы в Белоруссии не имеют никакого отношения к президентским, оппозиционные кандидаты строят свои избирательные кампании именно на противопоставлении Александру Лукашенко. Критикуют они и тех, кто так или иначе связан с главой государства.

Не смогла обойти вниманием оппозиция 22-летнюю победительницу конкурса "Мисс Белоруссия" 2018 года Марию Василевич. Девушка часто сопровождает Александра Лукашенко на официальных мероприятиях, а народная молва успела назвать ее фавориткой и любимой спутницей главы государства.

Девушка также участвует в выборах. Именно на противостоянии с ней решил построить свою кампанию айтишник Николай Масловский. "С помощью блогеров решил выразить протест против нашей красавицы народной Марии Василевич. Нужно привлекать интернет, СМИ, лозунг должен быть примерно такой: "Спокойно, Маша, я – Масловский, ты не станешь депутатом", – цитирует издание "Наша нива" кандидата.

Лука и Мария Василевич. �� pic.twitter.com/iLeHlH6AN1 — Баркин Геннадий (@chitatel33333) September 17, 2019

"Мы сразу решили прокатить Машу, потому что это никакой кандидат, она начинает свою деятельность с использования административного ресурса", – добавил он. Николай Масловский выразил опасения, что административный ресурс может быть применен против него. Он подчеркнул, что успел переговорить с 800 избирателями и только 2% из них активно поддерживают действующую власть. Однако голосовать за него согласились лишь 20%.