Как живет Порошенко на ворованные деньги

В самой нищей стране, расколотой Украине, проживают самые богатые семьи Европы вроде Порошенко. Они контролируют все деньги страны, наглым образом обворовывая население. Как живут "белые люди" в своих фешенебельных усадьбах, построенных на украденные средства, и умудряются избегать уголовной ответственности?

На счету бывшего президента Украины Петра Порошенко числится 13 уголовных дел. По четырем из них он проходит в качестве свидетеля. Чиновника чуть ли не ежедневно вызывают на допросы, но он их демонстративно игнорирует. После упразднения закона о депутатской неприкосновенности есть небольшой шанс, что экс-президент отправится за решетку, не успев сохранить свои зарубежные активы и "золотые дворцы".

Уголовные дела против Порошенко можно смело назвать трендом на справедливость – просто потому, что после победы на выборах Зеленский пообещал наказать всех коррупционеров и негодяев. Обещал – значит, делай.

Многочисленные проблемы Украины, будь-то война в Донбассе или экономический упадок, принято ассоциировать с Порошенко и его окружением. И хотя после трагических событий на Майдане в 2014 году "царствование" олигархов должно было подойти к концу, в реальности они захватили власть, устроив кровавый бал под аккомпанемент псевдопатриотизма.

Олигархи во главе с Порошенко раскалывали страну, постоянно подкидывая дровишек на противостояние. Украинцам придется потратить еще немало времени, чтобы окончательно залечить раны, и наверняка этот процесс будет протекать еще и после Зеленского.

Фактически вся Верховная рада, суды, губернаторы, журналисты были подконтрольны Порошенко, то есть, вся власть была в его руках. За четыре года Петр Алексеевич увеличил свое состояние примерно до 1,6 млрд долларов, успев вывести при этом около 8 млрд долларов в оффшоры, а заодно построить шикарный дворец с подземным банком, тоннелями и укрытиями на случай штурма усадьбы.

Элитная "дача" Порошенко площадью в два гектара находится в "евроселе" Козин под Киевом. Огромный дворец отстроен в классическом стиле, но есть еще один – уже поменьше и поскромнее. Также на территории есть гостевой дом, широкая баня с беседками и колоннадой возле воды. Там стоят две роскошные яхты, являющиеся настоящим произведением судостроительного искусства.

Все это великолепие построено на "честно" сворованные деньги у украинцев, армии и арсеналов с оружием. Порошенко и прочие олигархи по-прежнему считают Украину собственным бизнес-проектом, а украинцев – собственностью. Рабами. И пока Порошенко "не закрыли", есть шанс, что он воспользуется своими связями с друзьями из-за океана, которые помогут ему вести свободную беззаботную жизнь в "тридевятом царстве". С правосудием на Украине, к сожалению, все еще большие проблемы.