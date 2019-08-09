Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко влип в серьезные неприятности: началось расследование о захвате власти в 2016 году. В скором времени экс-лидер Незалежной и его соратники – спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман – могут оказаться за решеткой.



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