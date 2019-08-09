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Вернувшегося на Украину Порошенко отправляют в тюрьму

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывший президент Украины Петр Порошенко влип в серьезные неприятности: началось расследование о захвате власти в 2016 году. В скором времени экс-лидер Незалежной и его соратники – спикер Верховной рады Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман – могут оказаться за решеткой. 
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В Государственном бюро расследований заинтересовались, являлась ли парламентским большинством коалиция, сформированная в 2016 году в Верховной раде. В ее составе могло быть менее 226 депутатов, что делает назначение премьером Гройсмана и формирование его правительства незаконным, сообщает "Независимая газета" в статье "Порошенко, Парубию и Гройсману грозит тюрьма".

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

Расследование активизировалось после парламентских выборов в конце июля. Проведение досрочного голосования подтверждает, что в прежнем составе Рады не было коалиции, полагает автор статьи.

Один из главных вопросов – ответят ли Петр Порошенко и его соратники перед законом. В отношении экс-президента и его окружения возбуждено 13 уголовных дел. В колонке для издания "Главред" политолог Андрей Головачев выразил опасения, что бывшего лидера Незалежной не тронут, поскольку это ударит по авторитету западных стран, которые поддерживали его на протяжении пяти лет.

Сам эксперт относится к такой точке зрения скептически. По его мнению, если нынешние украинские власти решат устроить суд над Порошенко, то США и ЕС вступаться за него не будут. Головачев напомнил, что Запад неоднократно отрекался от своих проворовавшихся марионеток.

Ранее сообщалось, что Порошенко и его семья вылетели с Украины в неизвестном направлении. Предполагалось, что бывший президент навсегда покинул страну, однако в ночь на 7 августа политик вернулся в Незалежную. 

Автор: 9 августа 2019, 12:19
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
Ответить
для ватанов сойдет любая лажа от гавнища.вру!
1

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