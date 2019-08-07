Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал

С Бакиевым, который проживает в Белоруссии с 2010
года, Лукашенко встречался накануне. В Бишкеке переговоры политиков
восприняли негативно и выразили протест официальному Минску. Соответствующую
ноту вручили представителю посольства Белоруссии в среднеазиатской республике
Сергею Иванову.
Негодование Бишкека вызвало использование на встрече Лукашенко с Бакиевым государственной символики Киргизии и упоминание о дружбе двух стран. "Это в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами", – цитирует внешнеполитическое ведомство республики издание EADaily.
Отношение к бывшему президенту в Киргизии крайне неоднозначное. В апреле 2010 года Бакиев был отстранен от власти на волне антиправительственных демонстраций и покинул страну. С тех пор он живет в Белоруссии.
Там же находится его младший брат, возглавлявший президентскую охрану. На родине оба обвиняются в совершении особо тяжких преступлений. Бишкек добивается выдачи братьев, но пока безуспешно: в Минске указывают на политический характер преследования.
Ранее "Дни.ру" писали о потеплении отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Накануне глава представительства ЕС в соседней республике Андреа Викторин в интервью местным СМИ не исключила отмены санкций против Минска.
По ее словам, это возможно, если грядущие президентские и парламентские выборы в республике будут свободными, честными и прозрачными. Все кандидаты, в том числе оппозиционные, должны иметь равные возможности, подчеркнула она.
Иными словами, если итоги выборов будут соответствовать интересам Евросоюза, Брюссель признает их честными и отменит санкции против Минска. Поговаривают, что Лукашенко может допустить в парламент республики часть антироссийски настроенных националистов.
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