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Политика

Беспардонный Лукашенко устроил международный скандал

Александр Лукашенко. Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил опрометчивый поступок, встретившись с бывшим киргизским лидером Курманбеком Бакиевым. Официальный Бишкек направил Минску ноту протеста. Конфликт между двумя постсоветскими республиками набирает обороты. 
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С Бакиевым, который проживает в Белоруссии с 2010 года, Лукашенко встречался накануне. В Бишкеке переговоры политиков восприняли негативно и выразили протест официальному Минску. Соответствующую ноту вручили представителю посольства Белоруссии в среднеазиатской республике Сергею Иванову.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Негодование Бишкека вызвало использование на встрече Лукашенко с Бакиевым государственной символики Киргизии и упоминание о дружбе двух стран. "Это в корне не отвечает принципам дружбы и сотрудничества между двумя государствами", – цитирует внешнеполитическое ведомство республики издание EADaily.

Отношение к бывшему президенту в Киргизии крайне неоднозначное. В апреле 2010 года Бакиев был отстранен от власти на волне антиправительственных демонстраций и покинул страну. С тех пор он живет в Белоруссии.

Там же находится его младший брат, возглавлявший президентскую охрану. На родине оба обвиняются в совершении особо тяжких преступлений. Бишкек добивается выдачи братьев, но пока безуспешно: в Минске указывают на политический характер преследования.

Александр Лукашенко и Курманбек Бакиев. Фото: president.gov.by

Ранее "Дни.ру" писали о потеплении отношений между Белоруссией и Евросоюзом. Накануне глава представительства ЕС в соседней республике Андреа Викторин в интервью местным СМИ не исключила отмены санкций против Минска.

По ее словам, это возможно, если грядущие президентские и парламентские выборы в республике будут свободными, честными и прозрачными. Все кандидаты, в том числе оппозиционные, должны иметь равные возможности, подчеркнула она.

Иными словами, если итоги выборов будут соответствовать интересам Евросоюза, Брюссель признает их честными и отменит санкции против Минска. Поговаривают, что Лукашенко может допустить в парламент республики часть антироссийски настроенных националистов.

Автор: 7 августа 2019, 12:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет ушлый скандалист Лукашенко

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

руцкий мир это разруха, нищета, подлость, зависть, понты...
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Лопырев, хватит бухать!
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