Объявлено о возвращении бежавшего с позором Петра Порошенко

В ночь на 7 августа экс-глава Украины со своей семьей вступил на родные земли в Киеве. Самолет вылетел из Дубая во вторник 6 августа в 20:35 и сел в столичном аэропорту Жуляны в 2:30 по местному времени.
Воздушный лайнер, на котором находился Порошенко, делал по пути остановку. Он ненадолго приземлился на Мальдивах, сообщает НСН.
Также стоит отметить, что бывшего украинского лидера ждал кортеж из двух автомобилей. По данным URA.RU, на них он вместе с семьей покинул аэропорт.
Напомним, 28 июля Петр Алексеевич вылетел вместе с женой и внучкой в Турцию. Перед отъездом бывший президент Украины подписал отказ от охраны, которая положена ему по закону пожизненно. К слову, дочери и сын политика тоже покинули страну – 23 июля они отправились в Мюнхен, уточняет телеканал "360".
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