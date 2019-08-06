Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко

В Евросоюзе заговорили об отмене санкций против Белоруссии. Однако для этого Минску придется выполнить несколько условий. На фоне кризиса в отношениях с Москвой лидер республики Александр Лукашенко может пойти на сделку с Брюсселем.



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