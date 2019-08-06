Запад поставил ультиматум плюнувшему на Россию Лукашенко

Отмена санкций против Минска будет зависеть от
проведения парламентских и президентских выборов в 2019-2020 годах. Об этом в
интервью агентству "БелаПАН" заявила глава представительства Евросоюза в
Белоруссии Андреа Викторин.
По ее словам, необходимо, чтобы выборы были свободными, честными и прозрачными. Кандидаты от оппозиции должны иметь равные возможности с провластными политиками, подчеркнула Викторин.
Иными словами, если итоги выборов будут соответствовать интересам Евросоюза, Брюссель признает их честными и отменит санкции против Минска. Неслучайно поговаривают, что Лукашенко может допустить в парламент республики часть антироссийски настроенных националистов.
По всей видимости, именно продвижение интересов Запада имела в виду представитель ЕС, говоря, что Брюссель ожидает конкретных шагов в области демократии и прав человека в Белоруссии. "Все будет зависеть от развития ситуации. Я не могу делать прогнозы о том, что будет после моего отъезда", – заявила дипломат.
Парламентские выборы в соседней республике пройдут в ноябре 2019-го. А в следующем году граждане Белоруссии решат судьбу президентского кресла. Предположительно, голосование пройдет 30 августа – в день рождения Лукашенко.
Александр Лукашенко вчера подписал указы №293 и №294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Они пройдут 7 и 17 ноября этого года. pic.twitter.com/7LhZooYOtN— Чечерский вестник (@chech_gazeta) August 6, 2019
Большую часть санкций против Белоруссии Евросоюз снял в 2016 году, включая персональные ограничения в отношении 170 официальных лиц. В то же время продолжает действовать запрет на поставку оружия Минску и на въезд в Евросоюз ряда белорусских чиновников.
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