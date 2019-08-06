Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному

Спустя два с половиной месяца после инаугурации Владимир Зеленский
решился сменить главу так называемой Операции объединенных сил в Донбассе.
Новым руководителем группы войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, возглавлявший оперативное командование "Север" сухопутных
войск.
Кравченко – личность весьма характерная для нынешней антироссийской Украины. Он сыграл одну из главных ролей в праздновании годовщины "победы над Московией" – Конотопской битвы 1659 года, когда казаки под руководством гетмана Ивана Выговского в союзе с крымскими татарами разбили русское войско.
Кроме того, назначенец Зеленского поддерживает тесные контакты с главой печально известного Института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Эта структура известна антироссийскими историческими фальсификациями.
Назначение Кравченко может объясняться стремлением Зеленского избавиться от кадров, лояльных Порошенко. "Большинство назначений Порошенко делал, руководствуясь не профессиональными качествами человека, а степенью его личной преданности", – цитирует политолога Дениса Денисова "Московский комсомолец".
Зеленский сломает свой рейтинг об Донбасс, как Гитлер сломал шею в Советском Союзе. Сказал об этом в утреннем эфире на России-24 сегодня. pic.twitter.com/Qlrnv0Oqsm— Николай Стариков (@nstarikov) August 5, 2019
Схожего мнения придерживается замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов. Должность руководителя операции в Донбассе – вторая по значимости после главы Генштаба, ведь этот человек отвечает за соблюдение перемирия, пресечение контрабанды, отметил эксперт.
"Зеленскому нужно было, чтобы должность занимал его человек, а не ставленник Порошенко", – пояснил аналитик.
Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Однако спустя два с половиной месяца прогресса в этом вопросе не видно. Украинские военные продолжают нарушать перемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики.
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