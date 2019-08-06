Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистку окружения своего предшественника Петра Порошенко. Одной из опор экс-лидера Незалежной была армия, в том числе группировка вооруженных сил в Донбассе. Теперь он лишился и этого "актива".



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