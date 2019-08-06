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Политика

Зеленский врезал беглому Порошенко по самому больному

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Владимир Зеленский продолжает чистку окружения своего предшественника Петра Порошенко. Одной из опор экс-лидера Незалежной была армия, в том числе группировка вооруженных сил в Донбассе. Теперь он лишился и этого "актива". 
прочитано 476 раз

Спустя два с половиной месяца после инаугурации Владимир Зеленский решился сменить главу так называемой Операции объединенных сил в Донбассе. Новым руководителем группы войск стал генерал-лейтенант Владимир Кравченко, возглавлявший оперативное командование "Север" сухопутных войск.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Кравченко – личность весьма характерная для нынешней антироссийской Украины. Он сыграл одну из главных ролей в праздновании годовщины "победы над Московией" – Конотопской битвы 1659 года, когда казаки под руководством гетмана Ивана Выговского в союзе с крымскими татарами разбили русское войско.

Кроме того, назначенец Зеленского поддерживает тесные контакты с главой печально известного Института национальной памяти Владимиром Вятровичем. Эта структура известна антироссийскими историческими фальсификациями.

Назначение Кравченко может объясняться стремлением Зеленского избавиться от кадров, лояльных Порошенко. "Большинство назначений Порошенко делал, руководствуясь не профессиональными качествами человека, а степенью его личной преданности", – цитирует политолога Дениса Денисова  "Московский комсомолец".

Схожего мнения придерживается замглавы Украинского института анализа и менеджмента Кирилл Молчанов. Должность руководителя операции в Донбассе – вторая по значимости после главы Генштаба, ведь этот человек отвечает за соблюдение перемирия, пресечение контрабанды, отметил эксперт.

"Зеленскому нужно было, чтобы должность занимал его человек, а не ставленник Порошенко", – пояснил аналитик.

Прекращение боевых действий в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Однако спустя два с половиной месяца прогресса в этом вопросе не видно. Украинские военные продолжают нарушать перемирие и обстреливать Донецкую и Луганскую народные республики.

Автор: 6 августа 2019, 12:49
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ПЛЕСЕНИ БОЙ. ОН УКРОТРОЛЬ
Ответить
Откровение хохла, превратившегося в плесень.

Да я не русский, я хохол
Вражда меж нами всё сильней
Я мордой бью себя об стол
Чтоб было русскому больней

Готов я плесенью стать
На сайте спам распространять
(А также мать свою предать)
Свою мамашу отодрать
И x..й у Трампа отсocать

Готов я обувь облизать
Стоя лакеем у дверей
Потом себе в штаны насрать
Чтоб было русскому больней

Да лучше мне лежать во рву,
Кричать: "Горилочки налей!"
Я газопровод подорву –
Чтоб было русскому больней!

Эй, русский! Ты меня не трожь!
Европа ближе и милей!
Я геем буду там и, что ж?
Чтоб было русскому больней...

Да, я не строю, не кую,
В Европу тянет всё сильней!
Я в рожу сам себе плюю –
Чтоб было русскому больней!

Себя я продал и страну
Мне на майдане веселей...
Я сам себя ножом пырну –
Чтоб было русскому больней!

Я быть упоротым хочу
Люблю Бандеру всё сильней
И я отраву проглочу
Чтоб было русскому больней!

Я за Бандеру всех порву
Он мой кумир и всех сильней
Свою я Ж О П У разорву
Чтоб было русскому больней

Да я майдаун - это факт
Люблю Шухевича сильней
Отрезать x..й себе я рад
Чтоб было русскому больней

Безвизу рад и нет ненастья
Поеду в Польшу побыстрей
Как раб, какое это счастье!!
Чтоб было русскому больней!

Предать страну готов всегда
Я украинец всех подлей
Забуду русский навсегда
Чтоб было русскому больней!

Но в мире русским повезло
Они меня же все умней
Назло я им сожру Г О В Н О
Чтоб было русскому больней

Антимайдановцев я жёг
Просил бензинчику подлей
Горжусь! В Одессе это шок
Чтоб было русскому больней

И в СБУ я доносил
На "колорадов" наших дней
Себе я яйца откусил
Чтоб было русскому больней

Вот Крым от нас уже сбежал
ЛДНР уйдёт быстрей
Воткну себе я в глаз кинжал
Чтоб было русскому больней

Промыли СМИ мои мозги
И стал я просто дуралей
Повешусь скоро от тоски
Чтоб было русскому больней


Но вот цензура подвела
Тебя мамаша прокляла
За то что плесень родила
А ты всё спамишь бла, бла, бла
1

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