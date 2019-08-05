Гонят в отставку: Лукашенко вляпался в жуткий скандал с выборами

В окружении президента Белоруссии Александра Лукашенко объявили о проведении следующих выборов главы государства 30 августа 2020 года. Однако у власти Батька находится уже 25 лет, и если он победит на следующих выборах, то этот срок увеличится до 30 лет. Такой расклад не по душе даже сторонникам белорусского лидера: Лукашенко призывают подумать над преемником и дать дорогу новому лидеру, отмечают эксперты.



Не исключено, что глава республики решит перенести дату выборов, чтобы они не состоялись летом, полагает telegram-канал "Беларусь головного мозга". Авторы напоминают, что 30 августа – день рождения Лукашенко. Вряд ли Батьке захочется портить себе праздник, если оппозиция вновь попытается оспорить итоги голосования.



Для переноса выборов есть и ряд других причин, отмечает telegram-канал. В конце августа многие приезжают из отпусков и заняты подготовкой детей к школе, а студенты, у которых продолжаются каникулы, гораздо меньше боятся отчислений, чем в ходе учебного года, поясняют авторы. "Летом не загонишь всех студентов на досрочное (голосование. – Прим. ред.)" – пишет "Беларусь головного мозга".

Лукашенко пойдет уже на шестой срок, значит, может руководить Белоруссией 30 лет. "Это уже психологически давит даже на самых его ярых сторонников. Даже он понимает, что надо кому-то передавать бразды рано или поздно", – отметили авторы telegram-канала.

Напомним, о дате президентских выборов в Белоруссии было объявлено 30 июля на встрече Александра Лукашенко с главой Центризбиркома республики Лидией Ермошиной. Выборы главы государства планируется провести досрочно – 30 августа, на полтора месяца раньше положенного срока.

В следующем году пройдут и выборы в парламент братской республики. Голосование за новый состав Верхней палаты состоится 7 ноября, а за состав палаты представителей спустя десять дней.