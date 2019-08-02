Путин и Трамп погнали в шею лжеца Порошенко

В декабре 2016 года Петр Порошенко отправил посредников в Москву и Вашингтон, чтобы обсудить гарантии безопасности. Взамен политик обещал вывести Украину из войны.
Однако российская сторона усомнилась в искренности слов украинского лидера и отказала ему в помощи. Вашингтон тоже ответил отказом на просьбу Петра Порошенко. Бизнесмену напомнили, что во время президентской гонки он активно поддерживал оппонентку Дональда Трампа – Хиллари Клинтон.
"Тогда посредники дошли только до среднего уровня чиновников Кремля и Белого Дома, и вернулись не солоно хлебавши. И, насколько мне известно, по сей день ситуация не изменилась", – рассказал бывший советник погибшего главы ДНР Александр Казаков в Telegram.
По мнению эксперта, побег в Турцию не поможет Петру Порошенко скрыться от преследования. Реджеп Эрдоган понимает, что предоставление убежища экс-президенту Украины может серьезно повлиять на отношения Турции и России, передает "ПолитНавигатор".
"Эрдоган не может не понимать, что Порошенко в Турции для России (а потенциально и для Украины) – это то же самое, что Гюлен в Америке для самого Эрдогана. То есть постоянный источник раздражения, который будет вносить диссонанс в двусторонние отношения", – заключил Александр Казаков.
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