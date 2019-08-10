Путин преподал жесткий урок Зеленскому

Отказ Путина, Меркель и Макрона в срочном порядке по инициатиые Зеленского послужил президенту Незалежной "жестким уроком". Такое мнение выразил украинский эксперт Андрей Головачев.



О том, что Зеленский не понимает роли дипломатии во внешней политике, открыто говорят украинские обозреватели. Эксперты утверждают, что в Зеленском прослеживаются базовые признаки неопытного популиста.

Дело в том, что серьезные политические лидеры проводят свою внешнюю политику через профессиональных дипломатов. "Задача дипломатов – проводить закрытые переговоры с своими визави из других стран, готовить и согласовывать договора и приглашать своих лидеров только на заключительный этап, когда можно уже подписать договора, которые дипломаты подготовили", – говорится в материале издания "Главред".

Подобные Зеленскому популисты полностью полагаются на персональный подход во внешней политике, что является ошибочной тактикой. Они верят, что их талант убеждения выше и эффективнее всех дипломатов вместе взятых. "Зеленский и есть именно такой популист. А Меркель, Макрон и Путин – это классические политические лидеры, которые проводят свою внешнюю политику через свою дипломатию. Именно по этой причине все трое пожали плечами, когда Зеленский стал настаивать на немедленной встрече после гибели четырех военнослужащих", – рассуждает политический эксперт Андрей Головачев.

Напомним, что прекращение боевых действий в Донбассе и начало переговоров было одним из главных предвыборных обещаний Зеленского. Неудивительно, что наибольшее количество голосов начинающий политик набрал в юго-восточных регионах страны.

Однако исполнять предвыборные обещания президент Украины не спешит. Вскоре после его вступления в должность стороны заключили очередное перемирие в Донбассе, а спустя несколько дней оно было нарушено украинскими военными.