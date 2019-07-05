12 лет тюрьмы: Лукашенко втянули в скандал со взятками и бандитизмом
Ровнейко осужден за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по вменяемой экс-помощнику Александра Лукашенко статье составляет до 15 лет лишения свободы.
Также бывший помощник президента Белоруссии в течение пяти лет не сможет занимать должности на госслужбе, сообщается на официальном сайте суда. Отбывать наказание Ровнейко будет в исправительной колонии усиленного режима.
Ровнейко был задержан с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 000 долларов 30 мая 2018 года. К тому моменту КГБ страны более года наблюдал за экс-помощником Александра Лукашенко, поскольку уже поступала информация о неоднократном получении им взяток в обмен на благоприятное решение подведомственных чиновнику вопросов.
Помимо бывшего помощника Александра Лукашенко, по данному делу на два года осужден гендиректор СООО "Вестерн Технолоджиз" и председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.
Втянутый в громкий скандал Александр Лукашенко 5 июня 2018 года уволил Ровнейко с должности своего помощника. Комментируя задержание, президент Белоруссии заявил, что "он вел себя как настоящий бандит".
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