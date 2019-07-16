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Политика

Журналисты вынесли неутешительный вердикт потерпевшей фиаско Соболь

Любовь Соболь. Кадр youtube.com
Корреспонденты ФАН подготовили новый фильм под названием "Анатомия протеста", героем которого стала Любовь Соболь, юрист так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Особое внимание журналисты обратили на ее предвыборную кампанию в Мосгордуму.
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Кампания Соболь, выдвигающейся от 43-го избирательного округа, была полна скандалов, провокаций и перепалок. По мнению журналистов ФАН, отсутствие адекватно составленной программы и политическая неопытность стали причинами слабой поддержки со стороны избирателей. А обход волонтеров по квартирам показал, что о ней вообще практически никто не слышал. 

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Делягин: Навальный и его команда – политические банкроты

В ходе предвыборной кампании сторонница Навального периодически жаловалась на недостаточное количество подписей. Их сбор у юриста так называемого ФБК проходил ни шатко ни валко. 

В конце июня, примерно за неделю до конца подписной кампании, широкую огласку случай с обнаружением "цеха" по подделке подписей. Сотрудники полиции задержали трех молодых людей и обнаружили пачку подписных листов, в которые те вносили паспортные данные москвичей. Позже они признались, что понятия не имели о преступности их действий. По версии некоторых СМИ, "цех" мог быть связан с Любовью Соболь.

Еще один метод для сбора необходимого количества подписей, в Интернете назвали в честь произведения Николая Гоголя "Мертвые души". Дело в том, что члены избирательной комиссии обнаружили в подписных листах шести кандидатов данные умерших людей.

Как сообщала пресс-служба Мосгоризбиркома, в собранных Любовью Соболь подписях выявлено 14,67% брака. Это явилось основанием для отказа кандидата в регистрации на выборах. 

Широкую огласку приобрела история с травлей Анны Федермессер, которая была вынуждена снять свою кандидатуру с выборов. Известная общественница, она помогала и продолжает помогать многим людям. Федермессер основала благотворительный фонд "Вера", деятельность которого была направлена на помощь московским хосписам. Сторонники Навального принялись травить и преследовать общественницу в социальных сетях.  

В итоге Федермессер не выдержала и сняла свою кандидатуру с выборов. "К такому объему лжи и грязи в свой адрес и в адрес дела, в котором вся моя жизнь, я не готова" – написала она в Facebook. 

Создается впечатление, что интересы граждан Любовь Соболь заботят меньше всего. А ради желанного депутатского мандата позволительно нарушать этические и другие нормы, сокрушаются журналисты. 

Автор: 16 июля 2019, 22:45

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