Путин загнал в угол зарвавшийся Запад
Связь заявлений Владимира Путина о кризисе либерализма с процедурой выхода Великобритании из Евросоюза очевидна только бывшему главе британского МИДа, а ныне главному кандидату на пост премьер-министра Борису Джонсону. Его оригинальной идеи не поняли даже коллеги по британскому истеблишменту.
"Если Великобритания хочет поддерживать либеральные ценности, то нам необходимо осуществить брекзит к 31 октября... и доказать тем самым Путину, что он неправ... Если мы снова потерпим неудачу, то сделаем демократию посмешищем", – сказал Джонсон.
Заявление бывшего министра иностранных дел Великобритании стало ответом на интервью, которое Путин дал изданию Financial Times. В нем российский лидер отметил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства населения.
Высказывание Владимира Путина вызвало большой резонанс в Европе. В частности, итальянский премьер Джузеппе Конте отметил, что кризис касается не столько современных либерально-демократических систем, сколько правящих политических элит. В подтверждение своей мысли он напомнил об итогах парламентских выборов 2018 года в Италии, когда там победили силы, выступающие против этой системы, пишет "Царьград".
Эксперты отметили абсурдность высказывания Джонсона. Сроки выхода Великобритании из ЕС переносились уже несколько раз из-за нежелания парламентариев идти на соглашение с Брюсселем. Лондон рискует оказаться в сложном положении, объявив о выходе из содружества без сделки.
И это не единственное противоречие, скрывающееся в словах Джонсона. Лондон обвинял Владимира Путина в том, что именно он якобы организовал брекзит. Теперь же, по версии Джонсона, Великобритания выходит из Евросоюза назло президенту России. Экс-главе МИДа рекомендуют выйти, наконец, из "Страны чудес".
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