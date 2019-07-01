Встреча Путина и Лукашенко началась с казуса
Маргинальная белорусская оппозиция воспользовалась визитом российского президента в Минск в качестве повода для организации провокаций. Активисты вывесили в городе плакаты с нецензурной бранью, сообщает "Политнавигатор". Насколько масштабными были выступления хулиганов, не уточняется.
Местные журналисты вместе с украинскими коллегами уделили повышенное внимание поведению Владимира Путина во время церемонии награждения победителя соревнований по боксу в весе до 75 килограммов. Награду вручали украинцу Александру Хижняку, передает сайт ТВ Центр. Президент России, как того требуют правила, вместе со всеми зрителями встал во время исполнения гимна Украины.
После связанных с Европейскими играми церемоний Владимир Путин в неформальной обстановке встретился с Александром Лукашенко в его резиденции "Заславль". Вместе с ними там был президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Президент Белоруссии подарил российскому коллеге сувениры в честь II Европейских игр. Путин получил панно из мореного дуба, на котором закреплены медальоны, символизирующие 15 видов спорта, представленные на соревнованиях.
Также Лукашенко преподнес российскому лидеру набор шоколада и талисман Игр – лисенка Лесика, пишет издание "Наша Нiва". Еще одним подарком президенту России стала фигурка, изображающая двух дзюдоистов во время схватки.
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