Петр Порошенко убеждает соотечественников: Украина как никогда близка к членству в Евросоюзе и НАТО. Страна вот-вот порвет финишную ленточку.

Петр Порошенко уверен, что ждать осталось совсем немного. Каких-нибудь 5 лет – и страна вплотную приблизится к вожделенному членству.

"В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО", – заявил украинский президент, выступая в Черновцах.

Петру Порошенко пришлось оговориться: такая близость не означает реального членства. Но оно будет где-то на подходе, останется последнее усилие. "Украина, может, еще не пересечет финишную ленточку – но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", – приводит слова лидера украинцев ТАСС.

Формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины" теперь закреплена в конституции страны. Петр Порошенко подписал документ об изменениях в основной закон 19 февраля. Теперь украинский лидер использует идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО в качестве своего основного лозунга перед президентскими выборами, которые пройдут в Незалежной 31 марта.

Петр Порошенко также заявил, что без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине "будут зависеть от России". Кроме того, он считает, что визит его соперника – кандидата в президенты Юрия Бойко в компании с лидером движения "Украинский выбор – Право народа" Виктором Медведчуком в Москву направлены против Украины. Петр Порошенко уверен, что его конкуренты намерены снова "посадить страну на российскую газовую иголку".