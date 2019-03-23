Порошенко рассказал об интимной близости Украины с НАТО

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Суббота 23 марта
Лента новостей
15:18
Дробыш назвал коллег по шоу-бизнесу алчными и наглыми
14:51
Сексуально озабоченную Бондарчук отправили "варить пельмешки"
13:54
Ксения Собчак не верит в "человеческое дно"
11:53
Жасмин оправдалась за шикарный Bentley на похоронах Началовой
11:22
Звезда "Дома-2" выпорола дочь ремнем
10:39
Мать Собчак заступилась за Виторгана
10:21
Волочкова показала подарок за миллион от любовника
06:02
Новорожденному сыну Рапунцель из шоу "Дом-2" прокололи веко
04:20
Из-за фальшивой любви к Началовой после похорон разгорелся скандал
02:11
"Вся в соплях такая, не в настроении": встретивший Пугачеву Дробыш спрятался за сына
00:04
У беременной Маркл серьезные проблемы со здоровьем
22:03
Вступившегося за Соловьева Галкина прижали к стене
22:00
Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию
22:00
Влюбленный в Кравец мужик отправил ей почтой огромный детородный орган
21:49
Началова перед смертью сообщила о третьем браке
21:43
Народ вздрогнул от фото Рудковской без фотошопа
21:33
Обнищавшие пенсионеры распяли жадного Порошенко
21:05
Носков появился на публике впервые после инсульта
21:05
В Уфе иномарка сбила двух человек
20:54
Страдающий из-за разрыва Гуф намекнул на воссоединение с Топурией
20:37
В Удмуртии 63-летний мужчина зарубил топором пасынка
20:23
"Целует свои раздутые ручонки": молящего о прощении качка из шоу "Дом-2" жестко унизили
20:23
Кардашьян затравили за фото в джинсах
19:54
В Екатеринбурге поймали сексуального маньяка
19:36
Щедрый любовник укутал Волочкову в шубу стоимостью в миллион
19:33
В Тюмени произошло страшное ДТП со смертельным исходом
19:13
На Украине озвучили сценарий распада России
19:07
В Омске рискнувшему жизнью ради спасения человека врачу сделали выговор
18:47
Решившаяся на откровения Глюк'оZа высказалась о беременности
18:06
Незамужняя: многодетная Кожевникова поразила откровением
17:52
Избившего жену Башарова решили ублажить в извращенной форме
17:24
Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
17:10
Малахова в ушанке замело по шею на перевале Дятлова
17:06
Москвичей начали кормить в трамвайном депо
17:03
Будут бомбить?: авиация США приближается к Крымскому мосту
17:03
"Такая грязь!": Запашный в бешенстве из-за идеи поместить Началову в Мавзолей
16:58
В Казани на двухлетнего ребенка рухнула снежная глыба
16:23
Почему Дума не приняла закон о стоимости авто для чиновников
16:21
Загитова в пух и прах разделала Медведеву
16:20
Совет на выходные
16:13
Под Ростовом школьница родила в туалете и убила младенца
15:53
МакSим раскрыла причину расставания с мужем
15:36
Есть жертвы: в Москве груженный песком КамАЗ раздавил такси
15:33
Алдонин привел на похороны Началовой новую жену
15:23
Трясущий лысиной Пригожин наворачивал круги вокруг дома Валерии
15:17
Названа цена шикарного белоснежного гроба Началовой
14:48
Выдвинувшую ультиматум Собчак послали подальше
14:31
"Гадость": Савичева с полным ртом "соплей" вызвала омерзение
14:16
Больше чем Неделя моды: В Москве стартует Mercedes-Benz Fashion Week Russia
14:14
Федосееву-Шукшину госпитализировали после романтического путешествия с Алибасовым
14:10
Навальный пригрозил задающему вопросы москвичу
14:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 22 марта 2019 года
14:06
Раскрыта неожиданная польза голодания
14:03
Родившая Лопырева похвасталась идиллией с любовником
13:51
Невменяемый житель Пскова до смерти забил усыновленного младенца
13:30
Мороз с Зудиной удивили ярким сексом на публике
13:28
Житель Подмосковья выставил на продажу бордель из-за ревности жены
13:24
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
13:17
Роскошную Боню сравнили с шурпой из барашка
13:17
"Сбитый летчик": как Юлю Началову называли за спиной
12:57
Водонаева согласилась на интим с мужем Бородиной
12:45
Переломанного Билана унесли со сцены под руки
12:33
Не трогай семью: экс-возлюбленного призвали отстать от безутешных родных Началовой
12:23
Как похудеть любителям выпить
12:16
Родство Мишулина и Еремеева не подтвердилось
12:14
"Вранье!": свергнутая "мисс Москва – 2018" высказалась о гнусном предательстве
11:52
Ныряющий циклон заставил москвичей страдать
11:45
Собчак сняла начавшего пить Виторгана
11:43
Вскрылась неожиданная причина оплаты шикарных похорон Началовой из бюджета
11:35
В Нижнекамске у здания МВД зарезали полицейского
11:15
Замужняя Тодоренко размечталась о свободной жизни
10:34
Звезду сериала "Игра престолов" сразил инсульт
10:31
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов
10:21
Помощница показала могилу Юлии Началовой
10:17
Главные события Москвы
09:59
Разрыв заставил Миддлтон пойти на крайние меры
09:52
Тимати затравили из-за подставы
09:43
Не стало звезды фильма "Молодая гвардия"
09:31
На похоронах Началовой горюющие обнаружили мистический символ
09:05
Лолите вызвали скорую
09:05
Умер известный российский актер
08:39
Елена Беркова объявила о свадьбе после госпитализации
08:17
"Сколько можно мусолить?": Малахов набил оскомину похоронами Началовой
07:07
Назван победитель в войне России и Украины
06:30
Путин устроил взбучку не признавшему Крым Лукашенко
05:13
"Слишком горяч": обнажившийся красавец-сын разочаровал Нагиева
03:05
Известный рэпер рискнул здоровьем ради Андреевой
01:10
Размазывала сопли по лицу: с Бузовой случилась истерика прямо в "Доме-2"
23:02
Началову требуют представить к государственной награде
22:00
Вскрылись грязные делишки комика Зеленского
21:54
Хаматова удивила резкой переменой
21:16
"Полная безысходность": Успенская раздавлена после похорон Началовой
21:04
Первый канал раскрыл "убийцу" Началовой
21:04
Погибли десятки людей: в Ираке перевернулся паром с туристами
20:58
В Удмуртии автобус сбил ребенка
20:50
В Татарстане после прорыва нефтепровода загрязнена почва
20:38
Порошенко взбесил украинцев бесстыдным хвастовством
20:25
На Урале ребенку на голову упала глыба снега
19:57
В окрестностях Тюмени массово умирают молодые косули
19:57
Цымбалюк-Романовская в панике после исчезновения Джигарханяна
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Великий пост: рецепт салата из свеклы с ананасом и черносливом
Дерзкий министр влепил Порошенко смачную пощечину
Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Напомаженный Песков улыбался у гроба Началовой
Названа главная причина скоропостижной смерти Началовой
Водянова очаровала снимком без макияжа
Политика

Порошенко рассказал об интимной близости Украины с НАТО

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петр Порошенко убеждает соотечественников: Украина как никогда близка к членству в Евросоюзе и НАТО. Страна вот-вот порвет финишную ленточку. 
прочитано 79 раз

Петр Порошенко уверен, что ждать осталось совсем немного. Каких-нибудь 5 лет – и страна вплотную приблизится к вожделенному членству.

ПО ТЕМЕ

Обнищавшие пенсионеры распяли жадного Порошенко

Униженный Порошенко встал на колени перед Трампом

Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО", – заявил украинский президент, выступая в Черновцах.

Петру Порошенко пришлось оговориться: такая близость не означает реального членства. Но оно будет где-то на подходе, останется последнее усилие. "Украина, может, еще не пересечет финишную ленточку – но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю", – приводит слова лидера украинцев ТАСС.

Формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины" теперь закреплена в конституции страны. Петр Порошенко подписал документ об изменениях в основной закон 19 февраля. Теперь украинский лидер использует идею о вступлении Украины в ЕС и НАТО в качестве своего основного лозунга перед президентскими выборами, которые пройдут в Незалежной 31 марта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Годные мемасы (@_korobka_memof_)

Петр Порошенко также заявил, что без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине "будут зависеть от России". Кроме того, он считает, что визит его соперника – кандидата в президенты Юрия Бойко в компании с лидером движения "Украинский выбор – Право народа" Виктором Медведчуком в Москву направлены против Украины. Петр Порошенко уверен, что его конкуренты намерены снова "посадить страну на российскую газовую иголку".

Автор: Андрей Евлампиев23 марта 2019, 15:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Униженный Порошенко встал на колени перед Трампом
Зеленский объявил о новом Майдане на Украине
В Москве сделали заявление о непризнании Порошенко
Трамп готовит похороны наглеца Порошенко

Шоу-бизнес

Врачи пропустили у дочери Дайнеко опасную инфекцию
Влюбленный в Кравец мужик отправил ей почтой огромный детородный орган
Началова перед смертью сообщила о третьем браке
Народ вздрогнул от фото Рудковской без фотошопа

Проишествия

Селфи с дьяволом на Бали едва не стоило жизни туристке (видео)
Убил и закопал: с красоткой-продюсером жестоко расправились
Найдено объяснение адской стрельбы в мечети
"Везунчик": падающий самолет пронесся в сантиметрах от автомобиля (видео)

Lifestyle

Нетребко изменилась до неузнаваемости
Сексуальная дочь Апексимовой появилась у Миронова
Хазанов высказался о скандальной пьянке в МХАТ
Украинцы оттоптались на трупе Этуша
Шоу-бизнес

Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ

Неизвестные детали жизни Началовой
Шоу-бизнес

Помощница показала могилу Юлии Началовой

Певица обрела покой на Троекуровском кладбище
Шоу-бизнес

Вскрылась неожиданная причина оплаты шикарных похорон Началовой из бюджета

За певицу просили сверху
Шоу-бизнес

Трясущий лысиной Пригожин наворачивал круги вокруг дома Валерии

Продюсер был сам не свой

Гороскоп

Совет на выходные
Сбежавшая из страны Рынская отогреется в объятиях нового мужчины
Гороскоп на неделю
Целый букет болезней: самочувствие Пугачевой вызывает вопросы

Фоторепортажи

Знаменитости пришли проститься с Юлией Началовой
Россияне рыдают на прощании с Юлией Началовой в Москве
Легенда Instagram показала все в журнале Maxim
Виторган с головой ушел в работу после разрыва с Собчак

Спорт

Загитова в пух и прах разделала Медведеву
Тарасова сплясала после провала российских фигуристов
Загитову тыкали иголками до ночи
"Надоело!": Медведева взорвалась из-за провала

Регионы

Крымский мост признан бесполезным
Подробности кровавой бойни на Урале
Веселый грабитель ювелирного попал на камеры наблюдения
"Покайтесь!": россияне увидели предвестник конца света

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru