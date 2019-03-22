Обнищавшие пенсионеры распяли жадного Порошенко
До этого не смог додуматься прежний владелец банка – олигарх Игорь Коломойский, сетуют пенсионеры. В эфир одного из телеканалов дозвонилась пожилая женщина из Краматорска. "Мы раньше на почте получали пенсию, а теперь нам говорят – берите в "ПриватБанке", будут квитанции платежные. С 1 марта каждая квитанция стоит три гривны. Как это так?", – возмущалась пенсионерка.
Ничего удивительного в этом нет: Порошенко и его команда довели украинцев до нищеты. И даже незначительное повышение пенсий, о котором президент бодрым голосом объявил в начале марта, решили компенсировать платой за получение этих самых пенсий.
За время правления Петра Порошенко Украина поднялась на первое место по уровню нищеты в Европе, обогнав в этом печальном рейтинге Молдавию. Если сравнивать с мировыми показателями, то хуже Украины только Конго и Эфиопия.
Каким "профессионализмом" надо обладать, чтобы за пять лет сделать из более-менее успешной страны на постсоветском пространстве государство, в котором людям нечем платить за газ и другие коммунальные услуги, а пенсионерам приходится выживать на две тысячи гривен в месяц (примерно 4670 рублей).
И всё-таки в президентстве Порошенко есть один большой плюс, Петя полностью развеял миф о том, что миллиардер придя к власти не будет воровать.— ROTENBERG™ (@SERG__ROTENBERG) 21 марта 2019 г.
Если в этот позорный список "достижений" Порошенко и его команды включить еще развал промышленности, спад рождаемости, отток населения из страны, то создается впечатление, что на Украине работает высокопрофессиональная похоронная команда. Не исключено, что с помощью административного ресурса, подтасовок и махинаций на предстоящих выборах, она останется еще на один срок.
Между тем до голосования осталось девять дней, многие граждане Украины, наверняка, определились с выбором, изучив биографии всех 39 кандидатов. Эксперты рекомендуют не верить данным социологических опросов: наверняка, 31 марта реальные избиратели покажут совсем другие цифры.
Пока же первая тройка выглядит так: лидирует актер Владимир Зеленский (32-34%), на втором месте – действующий президент Петр Порошенко (14-16%), замыкает тройку лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12-14%). Политологи уверены, что одним туром выборы не ограничатся.
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