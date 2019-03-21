В Москве сделали заявление о непризнании Порошенко
Москва рассматривает возможность непризнания Порошенко президентом, это дал понять сенатор Олег Морозов. При этом политик отметил, что Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют шансы на завершение кризиса и восстановление отношений между странами в случае, если они отмежуются от политики своего предшественника.
"Если в результате этих выборов побеждает господин Порошенко, то совершенно понятно, что наши отношения войдут в еще более острую фазу. От формата непризнания результатов выборов, хотя я его впрямую не прогнозирую, до нового витка обострения этих отношений", – сказал Морозов.
По его мнению, маленькая форточка возможностей в отношениях Москвы и Киева может открыться только в случае победы на украинских выборах любого кандидата, кроме Порошенко. Сенатор отметил, что на него будет оказываться колоссальное давление со стороны США и Европы.
Самый главный "козырь" Порошенко. pic.twitter.com/g65IrjRJjW— Злой Алтаец (@Sw9U9JlcykgHkDE) 21 марта 2019 г.
Говоря о лидере "Батькивщины", Морозов напомнил, что у Юлии Тимошенко богатый опыт общения с российскими политическими лидерами, пишет издание "ПолитНавигатор". В свое время она занимала пост правительства и заключила с Россией газовое соглашение, за которое после смены власти в Киеве попала в тюрьму.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта, в них участвуют 39 кандидатов. По данным соцопросов, наибольшей популярностью у избирателей пользуется актер Владимир Зеленский, на втором месте – действующий президент Петр Порошенко, третью позицию занимает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Самый главный "козырь" Порошенко. pic.twitter.com/g65IrjRJjW— Злой Алтаец (@Sw9U9JlcykgHkDE) 21 марта 2019 г.
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