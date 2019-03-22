Униженный Порошенко встал на колени перед Трампом
Президент также заявил о поддержке деятельности американского посла на Украине Мари Йованович. Недавно о ее вмешательстве внутреннюю политику страны сообщил генпрокурор Юрий Луценко.
"Наши отношения с Вашингтоном еще никогда не были настолько эффективными, предметными, как сегодня", – сказал Порошенко и тут же похвалил себя: "Как глава государства, я лично приложил к этому значительные усилия и очень ценю этот на самом деле важный актив нашей международной политики".
На днях генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что посол США в Украине Мари Йованович передала ему список людей, от преследования которых следует воздержаться. Правда, прокурор при этом утверждал, что он не выполнил пожеланий Вашингтона, но сам факт вмешательства во внутренние дела независимого государства говорит о многом.
В НАТО не в курсе,что его солдат "обучают украинские военные",как заявил Порошенко... pic.twitter.com/1AetTtyFYG— Северное сияние�� (@PakSanja) 22 марта 2019 г.
О том, что Украина живет под внешним управлением сегодня известно всем. Штаты активно следят за предвыборной гонкой в стране и, вероятно, уже знают ее победителя. Скорее всего, президентом Украины останется Петр Порошенко, несмотря на то, что в рейтингах популярности его обгоняет актер Владимир Зеленский.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие рекордное число кандидатов – 39 человек. Эксперты прогнозируют, что голосование не ограничится одним туром.
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