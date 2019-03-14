"Возьмем Москву": известный политик озвучил план развала России

Украинцы воспользуются внутренним кризисом в России и нанесут удар исподтишка. Об этом заявил известный в Незалежной националист Дмитрий Корчинский, объявленный в нашей стране в розыск за участие в боевых действиях на Кавказе.



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