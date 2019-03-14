"Возьмем Москву": известный политик озвучил план развала России
Радикал напомнил, что в течение XX века Россия пять раз
стояла на краю гибели. Речь идет о смутах 1905 и 1917 годов, Великой
Отечественной войне, а также распаде СССР и политическом кризисе 1993 года.
По его мнению, это говорит о том, что Россия нестабильна как геополитическая структура. "Когда мы дождемся следующего кризиса – завтра, через пять лет, когда бы он ни был, мы должны будем ударить", – заявил Корчинский в эфире "Магнолия ТВ".
Украинцы победят, если возьмут Москву, полагает он. Националист пожалел об упущенной возможности в 1993 году, когда в Москве шли столкновения между сторонниками президента и парламента. По его словам, украинцы должны были ехать в Москву и помогать разгореться конфликту.
Второй такой ошибки радикалы допустить не должны, полагает Корчинский. "Когда что-то там сломается, любой кризис, любой бунт – мы все должны ехать туда и помогать им разваливать Российскую Федерацию", – заключил он.
Украинцы переходят на дрова из-за высоких цен на газ pic.twitter.com/rxaH2H1EHB— Максим Березовский (@Maks2555) 8 марта 2019 г.
В Киеве не раз высказывали претензии на южные территории нашей страны. В случае внутрироссийской смуты, радикально настроенные украинские политики намерены присоединить к Незалежной Кубань.
Территориальной экспансией бредит и президент Петр Порошенко. Ранее он заявлял, что после возвращения Крыма украинцы будут использовать мост через Керченский пролив для связи с Кубанью.
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