Москва заткнула рот мечтающим о Кубани украинцам
На Кубани член Верховной рады обнаружил "высокий уровень национального украинского сознания". Однако существование вне границ Незалежной привело к русификации региона, заявил одиозный депутат в эфире телеканала ZIK.
Парламентарий озвучил условие, при котором возможно присоединение Кубани к Украине. Билецкий заявил, что для этого Незалежная должна стать успешным и эффективным государством. А военная сила, полагает депутат, должна подкрепить украинские притязания.
Единственное, что может захватить Билецкий на Кубани – горсть земли, если съездит туда на экскурсию, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек. "О каком захвате российских земель, находящихся под прикрытием Южного военного округа, может идти речь?" – сказал в беседе с РИА Новости парламентарий.
Украинские политики не первый раз озвучивают претензии на южные российские земли. В прошлом году министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян призвал граждан страны надеть форму, взять автомат и пойти завоевывать Москву и Кубань.
Краснодарским краем бреди и президент Петр Порошенко. После возвращения Крыма он собрался использовать мост через Керченский пролив для связи с Кубанью. По его словам, на юге России живет большое число украинцев.
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