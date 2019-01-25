Москва заткнула рот мечтающим о Кубани украинцам

В Киеве не первый год мечтают о присоединении Кубани к Украине. По мнению депутата Верховной рады Андрея Билецкого, Незалежной предстоит силой возвращать регион, а до кучи еще и Кавказ. В Госдуме украинских радикалов спустили с небес на землю: по словам депутата Руслана Бальбека, горсть земли – единственное, что может захватить Билецкий на Кубани.



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