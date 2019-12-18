Серьезная проблема Путина вскрылась из-за снимков в Кремле

Британские журналисты, исследовавшие фотографии из Кремля, обнаружили, что компьютеры президента России Владимира Путина беззащитны перед хакерами. На них установлена устаревшая операционная система Windows XP, поддержка которой давно прекращена, сообщает телеканал "360".
На кадрах были запечатлены две вычислительных машины. Специалисты также смогли разглядеть, что в качестве фонового изображения на них были установлены фотографии кремлевских башен.
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